Valentina Vignali ingrassata? Una domanda che, a quanto pare, sta molto a cuore ai follower della ex concorrente del Grande Fratello che puntualmente parlano del suo peso, di una presunta cellulite e del fatto che è ingrassata dopo l’esperienza dentro la casa più spiata d’Italia.

La cestista, modella e influencer è stata anche accusata più volte di ricorrere all’uso di Photoshop per ritoccare le foto che pubblica sul suo profilo Instagram da oltre 2 milioni di follower.

Stavolta la 28enne riminese ha deciso di rispondere ai continui attacchi che riceve sul web con un video in cui mostra le sue forme in costume da bagno: modalità che non consente di apportare modifiche e scelto proprio per dimostrare quale sia il suo fisico reale.

Nel post che accompagna il video della sexy sfilata, la Vignali sbotta così: “Date le recenti e molteplici polemiche et questioni di importanza socio/politiche che mi stanno scassando la uallera tipo: ‘eh ti fotoscioppi sei sempre stata una cicciamerdaobesa’, ‘eh lecoscegrosse OMEDEO’, ‘eh la cellulite satanica’, e tu zia quella pelata (come se fossero dei reati ecc ecc, volevo semplicemente ribadirvi che non ho fotoscioppato proprio nu cazz ma dopo il grande fratello la mia bilancia segnava un umile +12, che per farvi capire è una quantità di grasso pari a due casse di acqua del supermercato, di quelle che quando salite le scale smadonnate perché pesano.

Detto ciò non penso che il mio culo grosso aumenti il buco nell’ozono, inverta l’asse terrestre, o aggravi la guerra in Siria quindi potete dormire sereni. Io sono SEMPRE stata COSÍ e ci sto tornando. Ps: i video non si fotoscioppano, i cervelli bacati nemmeno. Baci e abbraccy”.

Gf, Valentina Vignali agli haters: “Il mio grasso dopo 2 mesi nella casa si sta levando, la vostra stupidità?”

Valentina Vignali, rissa trash con Giorgia Crivello, gli insulti: “Al tuo ex, io lo faccio arrivare a 21 centimetri”; “Me*da”

Valentina Vignali ingrassata?