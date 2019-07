Ulisse quella notte sulla Luna, lo speciale di Rai 1 per l’anniversario dell’allunaggio

Nel giorno del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, non poteva mancare uno speciale di Rai 1 con le due figure che più di tutte rappresentano la divulgazione scientifica Made in Italy: per questo motivo stasera, sabato 20 luglio 2019, sulla prima rete nazionale viene trasmesso Ulisse – Quella notte sulla Luna, con Piero Angela e il figlio Alberto Angela.

Quella di oggi, a partire dalle 21.15, è una puntata evento di Ulisse, celebre programma di Rai 1, pensata per raccontare la storia di quella notte – o meglio, di quella missione, l’Apollo 11 – che cambiò per sempre la storia dell’umanità.

Da quel 20 luglio 1969, quando gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin – osservati dall’orbita lunare da Michael Collins – misero per la prima volta piede sul suolo lunare, tante cose sono cambiate.

Ciò che rimane uguale è la voglia dell’uomo di superare i propri limiti, le frontiere dello scibile e del mondo conosciuto, per proiettarsi nell’ignoto e – come accadde agli uomini della missione Apollo 11 – nella storia dell’umanità.

Vediamo quindi insieme le anticipazioni della puntata di oggi di Ulisse con lo speciale dedicato alla Luna.

Ulisse – Quella notte sulla Luna, le anticipazioni della puntata di stasera

Nella puntata di stasera, Piero e Alberto Angela ricostruiranno la celebre impresa del 20 luglio 1969. Tanti i filmati dell’epoca, che rendono bene l’idea del fermento, l’emozione e anche la paura di quei momenti immediatamente prima dell’allunaggio.

La rievocazione avrà inizio a Cape Canaveral, il punto esatto dove partì il missile che portò i primi uomini nello spazio. Una giornata che Piero Angela ha vissuto in prima persona, dal momento che in quel giorno si trovava proprio lì per raccontare tutto agli italiani.

Nei filmati di Ulisse – Quella notte sulla Luna si vedrà il lancio del Saturn V e la preparazione degli astronauti. Ci sarà anche spazio per l’intervista di Alberto Angela a Michael Collins, uno dei tre uomini sull’Apollo 11. Tanti i retroscena raccontati da Collins.

Il racconto si sposterà poi a Houston e a Washington D.C., dove sono conservati i veicoli che hanno permesso l’arrivo sul satellite terrestre.

Ulisse – Quella notte sulla Luna, il collegamento in diretta per l’attracco di Luca Parmitano sulla Stazione spaziale internazionale

Nel resto della puntata, tramite uno studio virtuale, si vedranno alcune ricostruzioni grafiche che faranno sì che lo spettatore viva in prima persona la missione nello spazio di quel 20 luglio 1969. Inoltre un pensieri verrà fatto per Tito Stagno, che all’epoca organizzò una lunga diretta sulla Rai per seguire l’evento, e interverrà anche Gina Lollobrigida, che, per festeggiare l’allunaggio, organizzò una festa a Roma in onore dei tre astronauti.

Chiusura della serata con il collegamento in diretta con lo spazio per la manovra di attracco della navicella spaziale, con Luca Parmitano al comando, alla Stazione Spaziale Internazionale.

