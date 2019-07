Tour de France 2019 risultato quattordicesima (14) tappa: il vincitore. Chi ha vinto oggi 20 luglio

La quattordicesima (14) tappa del Tour de France 2019, da Tarbes fino a Tourmalet lungo 117 chilometri di salite e fatica, è stata vinta da Thibaut Pinot, che è risultato il più veloce sui Pirenei ottenendo anche i 10″ di abbuono.

Tanto spettacolo nella storica salita del Tourmalet, parte finale della tappa, con molti corridori che si sono staccati. Magnifica la prestazione della maglia gialla Julian Alaphilippe, non un vero specialista delle scalate, che è riuscito ad attaccarsi al gruppetto di testa non perdendo terreno in tutta la tappa e tagliando il traguardo per secondo. Per lui, quindi, una grande conferma: è il favorito per la vittoria finale del Tour de France 2019.

Da segnalare l’ottima tappa di Vincenzo Nibali, partito con il gruppo dei fuggitivi fin dai primi metri e raggiunto soltanto all’inizio del Tourmalet, dove ha perso poi terreno. Benissimo all’inizio anche la Movistar con Quintana e Amador a tirare il resto del gruppo degli inseguitori. Il capitano della Movistar, però, ha poi ceduto sul Tourmalet, chiudendo a 3’23”.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL TOUR DE FRANCE 2019

Non è un caso se la tappa di oggi era la più attesa dell’intero Tour de France 2019. Nella parte finale della gara, infatti, svettava il Tourmalet: 19 chilometri al 7.4 per cento di pendenza media e una micidiale rampa conclusiva sempre sopra il 10 per cento. Dalla quale è uscito indenne

Tour de France 2019 risultato quattordicesima (14) tappa: la sintesi

Quella di oggi è stata una tappa divertente e ricca di attacchi da parte degli scalatori più esperti. Già all’inizio, il nostro Vincenzo Nibali e Peter Sagan si sono resi protagonisti di uno scatto micidiale, che ha messo una certa distanza tra i due e il resto del gruppo.

Raggiunti più avanti da altri corridori, tra i quali Ilnur Zakarin, i fuggitivi hanno mantenuto un’andatura molto veloce nella prima parte di tappa, portandosi a 3′ dal gruppo prima delle due grandi salite di giornata.

La prima era il Col du Soulor, dove alcuni fuggitivi hanno iniziato a staccarsi da Zakarin e Nibali. In testa al gruppo, invece, si è portata la Movistar di Nairo Quintana, che ha ridotto fino a dimezzare il distacco dai fuggitivi. Col du Soulor che ha fatto anche alcune vittime illustri, come Adam Yates, Bauke Mollema e Romain Bardet, che in salita hanno perso contatto con il gruppo.

Nel frattempo, però, i velocisti al servizio della maglia gialla Julian Alaphilippe sono riusciti a ridurre sempre di più il distacco dai fuggitivi, fino a riprendere il terzetto di testa con Nibali.

A due passi dal mitico Tourmalet, ultima impegnativa salita di giornata, Romain Sicard si trovava alla guida della corsa con 25” sugli attaccanti di giornata tra i quali anche Nibali e 50″ sul gruppo della maglia gialla.

Sul Tourmalet, però, Vincenzo Nibali, Sagan e Wellens si sono staccati dal gruppo di testa. Come anche, a cascata, Adam Yates, Daniel Martin, Fabio Aru e poi sorprendentemente Nairo Quintana. Delusione quindi per la Movistar, dopo il forcing e il grande recupero per oltre metà tappa.

Alla fine del Tourmalet, quindi, strepitoso è stato Pinot, che è riuscito a proiettarsi in testa al gruppo staccando sul traguardo la maglia gialla Alaphilippe.

Tour de France 2019 risultato quattordicesima (14) tappa: le classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELLA QUATTORDICESIMA (14) TAPPA

1 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 03H 10′ 20” – B : 10” –

2 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 10′ 26” + 00H 00′ 06” B : 6” –

3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 03H 10′ 26” + 00H 00′ 06” B : 4” –

4 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 03H 10′ 28” + 00H 00′ 08” – –

5 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 03H 10′ 28” + 00H 00′ 08” – –

6 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 03H 10′ 34” + 00H 00′ 14” – –

7 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 03H 10′ 50” + 00H 00′ 30” – –

8 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 03H 10′ 56” + 00H 00′ 36” – –

9 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 03H 10′ 58” + 00H 00′ 38” – –

10 JAKOB FUGLSANG 71 ASTANA PRO TEAM 03H 11′ 13” + 00H 00′ 53” – –

11 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 03H 11′ 18” + 00H 00′ 58” – –

12 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 03H 11′ 18” + 00H 00′ 58” – –

13 LAURENS DE PLUS 83 TEAM JUMBO – VISMA 03H 11′ 39” + 00H 01′ 19” – –

14 RICHIE PORTE 131 TREK – SEGAFREDO 03H 12′ 25” + 00H 02′ 05” – –

15 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA – FDJ 03H 12′ 46” + 00H 02′ 26” – –

16 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 13′ 14” + 00H 02′ 54” – –

17 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 03H 13′ 44” + 00H 03′ 24” – –

18 BAUKE MOLLEMA 136 TREK – SEGAFREDO 03H 13′ 49” + 00H 03′ 29” – –

19 FABIO ARU 122 UAE TEAM EMIRATES 03H 13′ 53” + 00H 03′ 33” – –

20 ROMAN KREUZIGER 206 TEAM DIMENSION DATA 03H 14′ 08” + 00H 03′ 48” – –

GLI ITALIANI IN GARA

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA QUATTORDICESIMA (14) TAPPA

1 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 56H 11′ 29” – B : 30” –

2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 56H 13′ 31” + 00H 02′ 02” – –

3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 56H 13′ 43” + 00H 02′ 14” B : 4” –

4 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 56H 14′ 29” + 00H 03′ 00” – –

5 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 56H 14′ 41” + 00H 03′ 12” – –

6 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 56H 14′ 41” + 00H 03′ 12” B : 18” –

7 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 56H 15′ 53” + 00H 04′ 24” – –

8 JAKOB FUGLSANG 71 ASTANA PRO TEAM 56H 16′ 51” + 00H 05′ 22” – –

9 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 56H 16′ 56” + 00H 05′ 27” – –

10 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 56H 17′ 07” + 00H 05′ 38” – –

DOVE VEDERE LE TAPPE DEL TOUR

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2019