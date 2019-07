Tour de France 2019 14esima (14) tappa | Oggi 20 luglio | Presentazione | Altimetria

Oggi – sabato 20 luglio 2019 – va in scena il Tour de France con la quattordicesima (14) tappa. Tantissimi i campioni in gara a caccia della maglia gialla.

Ma che percorso attende i ciclisti oggi? Qual è l’altimetria della tappa? Ecco la presentazione della tredicesima tappa, in programma oggi:

PRESENTAZIONE TAPPA

La 14esima tappa in programma oggi, sabato 20 luglio 2019, vedrà i corridori partire da Tarbes ed arrivare a Tourmalet: 117 chilometri di fatica. Si tratta infatti della frazione più attesa delle tre settimane che si concluderà in cima alla mitica salita del Tourmalet. L’ascesa del Col du Soulor, collocata circa a metà percorso, rappresenterà solo l’antipasto al gran finale: 19 chilometri al 7.4 per cento di pendenza media con praticamente nessuna occasione per rifiatare e una micidiale rampa conclusiva sempre sopra il 10 per cento. Insomma, una tappa da non perdere.

ALTIMETRIA

L’altimetria della 14a tappa del Tour de France 2019 in programma oggi:

Tour de France 2019 14esima tappa | Oggi 2o luglio | ITALIANI IN GARA

Quali sono gli italiani che partecipano alla corsa? Ecco l’elenco completo e le rispettive squadre:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Damiano Caruso (Bahrain-Merida)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Gianni Moscon (Team Ineos)

Daniel Oss (Bora-hansgrohe)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Alberto Bettiol (EF Education First)

Alessandro De Marchi (CCC)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Andrea Pasqualon (Wanty Goubert)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

