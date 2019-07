È uscito il trailer ufficiale della stagione 10 di The Walking Dead. La serie tv, basata sui fumetti omonimi creati da Robert Kirkman, tornerà sugli schermi a partire da lunedì 7 ottobre alle ore 21.00 su FOX (Sky, canale 112), a 24 ore dalla messa in onda americana.

Nel finale dell’ultima stagione si è assistito al viaggio dei protagonisti intenti ad affrontare la rigidità glaciale di un clima invernale. Il pericolo però non è soltanto legato alla natura ma alla scelta di attraversare il territorio dei Sussurratori sfidando il pesante avvertimento che “Alpha” ha lanciato loro, attraverso la straziante scena delle picche.

Walking Dead 10 trailer

Le puntate della decima stagione di The Walking Dead, presentate al San Diego Comic-Con, racconteranno la guerra contro i Sussurratori. In Italia la messa in onda di The Waliking Dead 10 sarà affidata a Sky. Dunque tutti gli iscritti potranno rivedere gli episodi in streaming su SkyGo, piattaforma che permetterà di vedere online tutte le puntate della nuova stagione.

Per coloro che non sono in possesso di un abbonamento, potranno comunque godere della visione della serie grazie alla piattaforma streaming a pagamento NOWTV.

Il fumettista Robert Kirkman ha avuto modo di parlare della fine della storia e si è rivolto così ai fan: “Non posso ringraziarvi abbastanza per il sostegno. Chiunque sia preoccupato che la fine del fumetto significhi che la decima stagione si concluderà improvvisamente con il quarto episodio può stare tranquillo, non accadrà”.

Walking Dead 10 trailer

