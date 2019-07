Stasera in tv 20 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 20 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 20 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè Colpo di luna

21:15 – Ulisse: il piacere della scoperta Quella Notte Sulla Luna

Questa sera su Rai 1 va in onda uno speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma condotto da Piero e Alberto Angela, intitolato Quella Notte Sulla Luna. Il tema, dunque, è il 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna.

Tutto sulla missione Apollo 11 che portò al primo allunaggio

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Kulinda

20:30 – TG2 20.30

21:05 – La doppia vita di mio marito

Anche Rai 2 questa sera arriva il film La doppia vita di mio marito, thriller con Amy Nuttall, Daniel Lapaine, Chloe Sweetlove.

Trama: Sabrina sospetta che suo marito Fletcher la tradisca durante i suoi numerosi viaggi di lavoro. Indagando, scopre che a Pa rigi lui ha un’altra famiglia e che con il suocero si occupa di diversi affari illegali.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione Emma

21:25 – Adidas vs. Puma

Questa sera su Rai 3 il film Adidas vs. Puma, con Henk Buchholz, Merle Collet, Alexander Cudreasov.

La trama: Germania, anni ’20. I fratelli Dassler, ricchi produttori di scarpe, sono ai ferri corti. Dopo la Seconda guerra mondiale, divisi, danno vita a due grandi realtà produttive. Riusciranno a ritrovarsi?

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Una vita

Su Rete 4 questa sera torna la soap opera spagnola Una vita, giunta alla sua puntata numero 768.

STASERA IN TV 20 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione

Su Canale 5 stasera tornano le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione: una scelta molto fruttifera quella della Mediaset, che dopo lo strepitoso successo dell’ottava stagione di Ciao Darwin, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha deciso di mandare in onda le repliche della settima edizione. Con ottimi riscontri negli ascolti tv.

Nella puntata di stasera si sfideranno la squadra degli Italiani contro quella degli Stranieri. Chi vincerà?

Le anticipazioni della puntata di stasera

Chi è Paola Di Benedetto, la Madre Natura di stasera

GUIDA TV 20 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Jurassik Park 3

Italia 1 questa sera arriva il terzo appuntamento con la saga di Jurassik Park, con Sam Neill, William H. Macy, Tea Leoni, Laura Dern, Alessandro Nivola.

Trama: Un avventuriero e sua moglie convincono il paleontologo Alan Grant, alla ricerca di fondi per studiare il grado di intelligenza dei velociraptor, e altri 4 compagni di viaggio a fare un tour a bordo di un aereo a Isla Sorna. L’isola, tempo addietro sede del famoso parco preistorico, si e’ trasformata in un ambiente perfetto per la crescita e lo sviluppo dei dinosauri. Quando i sette, vittime di un incidente, rimangono bloccati sull’isola, il dottor Grant capisce le vere intenzioni dell’avventuriero e di sua moglie.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 20 LUGLIO 2019: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Little Murders by Agatha Christie

Questa sera in prima serata arriva Little Murders by Agatha Christie.

Trama: sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie. Un serial killer sfida il famoso investigatore Larosiere: la sua brillante carriera portebbe essere la prossima vittima.

PROGRAMMI TV 20 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti…

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Pistorius: l’ultimo San Valentino

Stasera su Tv8 è in programmazione il film Pistorius: l’ultimo San Valentino, con Andreas Damm, Toni Garrn, Timothy Davis.

Trama: La drammatica biografia dell’atleta sudafricano, dai suoi successi alle paralimpiadi alla condanna per l’omicidio della modella Reeva Steenkamp.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

18:45 – Jack Reacher – La prova decisiva

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera c’è Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa.

Trama: Terzo capitolo della fortunata saga d’animazione. Durante una vacanza su una lussuosa nave da crociera insieme ai suoi amici mostri, il vampiro Drac si innamora di una donna pericolosa.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 20 LUGLIO 2019: SKY UNO 18:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera arriva una nuova puntata di Marc Ribas 4 ristoranti Spagna.