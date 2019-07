Roma: uomo si masturba davanti a tutti a Trastevere, nel cuore della movida

Stanno facendo il giro dei social network le immagini che vedono protagonista un uomo, che si masturba davanti a tutti come se nulla fosse a Trastevere, cuore della movida capitolina.

Nell’istantanea si vede un uomo, probabilmente un clochard, che, sdraiato a terra, si masturba con tanto di pantaloni abbassati.

Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio a piazza San Calisto, a Trastevere, luogo molto frequentato dai giovani della Capitale.

Anche nel momento in cui l’uomo ha cominciato a masturbarsi, la piazza era piena come al solito di giovani, i quali però non hanno reagito in alcun modo agli atti osceni dell’uomo.

D’altronde, ormai scene di degrado simili si verificano molto spesso nella Capitale e non solo.

Appena sei giorni fa, nei pressi dei Fori Imperiali, un uomo si è messo una mano nei pantaloni e ha cominciato a masturbarsi davanti una famiglia, composta da madre, padre e tre bambine dai 9 ai 13 anni.

In quel caso, solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato che l’uomo fosse linciato dalla folla, inferocita dopo aver assistito alla scena.

Successivamente, l’uomo è stato portato in questura dove è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.