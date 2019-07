Rifiuta le avances: ragazza aggredita da tre uomini | FOTO | VIDEO

Rifiuta le avances di tre uomini: per questo motivo una ragazza è stata brutalmente aggredita come si vede in un video shock diffuso dalla polizia.

I fatti sono avvenuti lo scorso 13 luglio nel centro di Manchester, in Gran Bretagna.

Secondo quanto testimoniato dalla vittima, Gabrielle Walsh, di 18 anni, erano circa le 3.30 del mattino quando lei e un suo amico, il 18enne Kyle McKeown, sono usciti da un locale, situato nel centro della città.

Fuori dal club, tre uomini hanno cominciato a seguirli e a fare pesanti apprezzamenti sulla ragazza.

Kyle ha tentato di difendere la sua amica, la quale, però, per sedare gli animi si è girata verso i tre inseguitori e ha esclamato: “Mi dispiace, non sono interessata”.

Questo, anziché sedare gli animi, ha provocato la reazione violenta di uno dei tre, che ha colpito con un pugno alla tempia la giovane, la quale è caduta al suolo.

Subito dopo anche Kyle è stato colpito sempre dalla stessa persona.

I tre, poi, si sono dati alla fuga come si vede nel video, diffuso nella giornata di sabato 20 dalla polizia, in cui viene immortalata tutta la dinamica dei fatti.

Gli inquirenti stanno tentando di risalire all’identità dei tre e si augurano che qualcuno possa riconoscerli nel filmato che è stato divulgato alla stampa.

Trasportati in ospedale, entrambi i ragazzi sono stati medicati. Lui ha riportato solamente qualche contusione, mentre lei ha avuto un coagulo di sangue intorno all’occhio.

A distanza di una settimana, Gabrielle non riesce ancora ad aprire l’occhio.

Sul motivo per il quale è stata colpita, la ragazza ha risposto: “Nel momento in cui l’ho rifiutato, ho ferito il suo ego e questo ha provocato la sua reazione”.

Secondo Gabielle, infatti, “Molti ragazzi non accettano un no da parte di una donna”.