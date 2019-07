Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi 20 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news sul Reddito di cittadinanza di oggi, sabato 20 luglio 2019. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio targato Movimento 5 stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Circa 900mila famiglie hanno snobbato il sussidio

Ieri ha preso il via la fase due del reddito di cittadinanza. Entro il 24 luglio prenderanno servizio i navigator che hanno vinto il concorso appositamente indetto. Luigi Di Maio lo ha definito “un passaggio indispensabile e fondamentale per entrare nel vivo della fase operativa del Reddito di cittadinanza”.

I navigator per il momento prenderanno servizio solo in 16 regioni su 20: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Nel frattempo, i numeri diffusi dall’Inps mostrano come saranno molto meno di due milioni le famiglie che richiederanno il sussidio. La cifra di due milioni era stata indicata dal vicepremier Luigi Di Maio.

In realtà, l’istituto guidato da Pasquale Tridico ha evidenziato come i beneficiari del reddito sono stimabili il 940mila nuclei familiari. L’Inps ha ricevuto circa 1,3 milioni di domande: non tutte, però, verranno accolte.

Le notizie sul reddito di ieri, venerdì 19 luglio 2019

Le notizie sul reddito di giovedì 18 luglio 2019

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI