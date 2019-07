Prossima estrazione del Lotto | 23 luglio 2019 | Data | Orario | Quando | Numeri vincenti

Questa sera, sabato 20 luglio 2019, è andata in scena l’estrazione numero 87 del Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Estrazione ormai andata in archivio: tutti i giocatori sono già con la testa alla prossima estrazione. Ma quando sarà la prossima estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto?

L’estrazione numero 88 del 2019 dei tre giochi si terrà tra meno di 72 ore: martedì 23 luglio 2019.

L’appuntamento con i numeri vincenti, come al solito, è alle ore 20 in punto di martedì (23 luglio 2019). TPI, come sempre, pubblicherà in tempo reale le estrazioni nei suoi articoli.

Quali sono i giorni delle estrazioni del Lotto? L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. Le estrazioni dei numeri vincenti iniziano alle ore 20.

Mercoledì 24 luglio 2019 sarà invece il turno del gioco “Si Vince Tutto”, il concorso legato al Superenalotto (qui l’estrazione del 17 luglio).

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia: gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta Giocoresponsabile (www.giocaresponsabile.it). Non sottovalutare il problema!

