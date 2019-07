Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 20 luglio 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi, sabato 20 luglio 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 20 luglio 2019: Ariete, Cancro, Leone, Sagittario, Capricorno, Pesci

Tra i segni fortunati di oggi 20 luglio 2019 abbiamo sicuramente l’Ariete, che continua il suo periodo di grande crescita e che in questo sabato organizzerà finalmente il suo viaggio estivo.

Molto bene anche il Cancro, soprattutto chi è single, visto che passerà la giornata in mezzo agli amici, facendo anche molte conoscenze. Il Leone, inoltre, si esalterà in amore grazie a una relazione con il partner arrivata a livelli stellari.

Non è da meno il Sagittario, che sul lavoro inizia un periodo di grande responsabilità ma anche zeppo di soddisfazioni personali ed economiche. Anche il Capricorno sarà felice della sua posizione lavorativa, mentre i Pesci inizieranno un weekend perfetto, all’insegna del divertimento e del relax.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

C’è anche il rovescio della medaglia. Per alcuni segni quella di oggi sarà una giornata negativa. In primis per il Toro, schiacciato dalle pressioni che arrivano dal lavoro e preoccupato da alcune cattive notizie in famiglia.

Sarà un sabato da dimenticare anche per i Gemelli, che vivono un periodo di grande confusione sul proprio lavoro e sulla propria vita in generale.

Hanno da lamentarsi anche gli amici dello Scorpione, che non sono più soddisfatti del proprio lavoro e cercano quindi una via d’uscita.

Male, infine, l’Acquario, che avrà molte difficoltà nel rapporto di coppia con il partner, ma anche qualche litigio di troppo in famiglia.