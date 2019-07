Oroscopo di oggi 20 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 20 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 20 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi sabato 20 luglio 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, state vivendo un periodo di nervosismo durante il quale siete sempre pronti a incolpare gli altri dei vostri fallimenti. Che siano amici, partner o colleghi, la situazione non cambia. Siete alla ricerca perenne di un capro espiatorio, per non pensare ai vostri demeriti. Le stelle vi consigliano di guardarvi un po’ dentro, prima che il vostro carattere vi faccia commettere errori irrimediabili.

Toro

Per il Toro si profila un sabato di grande nostalgia. L’influenza del Sole e del Cancro si fa sentire e iniziate a pensare con insistenza a una persona che non fa più parte della vostra vita. Siete stati voi a estrometterla, ma ora non riuscite a metterci una pietra sopra definitivamente. Che fare? Le stelle vi consigliano di pensarci bene, prima di proiettarvi definitivamente al futuro.

Oroscopo di oggi 20 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, inizia un weekend di grande relax per voi. Avete l’imbarazzo della scelta. Vi basta una mappa, la compagnia giusta e scarpe comode. Organizzate una gita, oppure dedicatevi a un’attività che non avete mai fatto. In più, passate del tempo ad ammirare i luoghi culturali della vostra città, che avete sempre sottovalutato. Non ve ne pentirete.

Cancro

Sul lavoro siete molto capaci e avete il riconoscimento dei colleghi a voi più stretti. Eppure, avete un grande difetto: quello di non sapervi vendere. Dovete credere più in voi stessi e nelle vostre capacità, altrimenti non verrete mai notati dai superiori. Iniziate a lavorare in questa direzione già da oggi.

Leone

Amici del Leone, Marte entra nel vostro segno e vi garantisce un weekend ad alta intensità. Troverete il modo di divertirvi in ogni occasione. Solo così potrete allontanare quei cattivi pensieri che vi hanno preso da ieri sera. Dedicatevi a voi stessi e al vostro partner, se lo avete. Alle preoccupazioni penserete da lunedì.

Oroscopo di oggi 20 luglio 2019 | Vergine

Le stelle vi danno molti buoni segnali, ma voi sembrate un po’ incerti. Alcune recenti delusioni vi hanno convinto che è meglio non esporvi troppo, ma non sempre giocare in difesa è la migliore strategia. Le stelle vi consigliano di aprirvi al diverso, senza preconcetti. Le sorprese, del resto, sono dietro l’angolo.

Bilancia

Per la Bilancia inizia un weekend abbastanza tribolato, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Alcuni vostri recenti comportamenti hanno messo in allarme il partner, che adesso vi chiede spiegazioni. Coloro che, tra voi, hanno dei dubbi sulla propria relazione, dovrebbero cogliere l’occasione per trovare il coraggio e parlare chiaramente.

Scorpione

Scorpione, sarete colpiti da una forte ondata di romanticismo. In questo sabato 20 luglio pensate un po’ a voi alla persona amata, che ha tanto bisogno del vostro sostegno. Anche il vostro umore, del resto, si gioverà del tempo passato insieme. Amate riempire di attenzioni le persone a cui volete bene, e sapete farlo in un modo che riesce soltanto a voi.

Oroscopo di oggi 20 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, non appena aprirete gli occhi capirete che questo sabato 20 luglio non sarà proprio una giornata da ricordare. Alcuni malesseri fisici vi accompagneranno per tutta la mattinata, uniti al malumore causato da un recente litigio con una persona importante. Nel pomeriggio, per fortuna, la vostra situazione migliorerà.

Capricorno

Che giornate difficili per voi. Solo una settimana fa eravate felici per un’importante decisione presa per il prosieguo della vostra carriera. Oggi avete già i primi rimpianti, ma non è ancora il momento di buttarvi giù. Iniziate a cambiare approccio e affrontate la giornata con più positività. Vedrete le cose da una prospettiva diversa.

Acquario

Oggi dovete stare molto attenti per mantenere l’allegria e il buonumore che avete faticosamente ottenuto in questa settimana. State attenti a quello che fate e ancora di più alle parole che dite, soprattutto nei confronti di una persona speciale, ma un po’ permalosa. Per il resto cercate di rilassarvi e non prendetevi grossi rischi sul lavoro.

Pesci

La Luna entra nel vostro segno e vi regala una giornata a dir poco ottima. Avrete una marcia in più in ogni cosa che farete. Al lavoro, i vostri superiori inizieranno a notare il vostro impegno e i vostri risultati, mentre in famiglia vi sentirete rispettati e considerati da tutti. Sarà un sabato fantastico.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.