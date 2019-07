Oroscopo di domani 21 luglio 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, domenica 21 luglio 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 21 luglio 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, in questa domenica dovete affrontare una serie di sfide molto impegnative. Nonostante siate di riposo, avete la testa al lavoro e questo non vi permette di staccare la spina e riposarvi a dovere. Il partner, però, vi convincerà a concentrarvi maggiormente su di voi. Dategli ascolto.

Toro

Per voi del Toro si prospetta una splendida domenica, durante la quale passerete ottimi momenti in compagnia degli amici di sempre. Quando siete con loro riuscite finalmente a essere voi stessi e la cosa vi rende felice. Peccato che spesso siate oberati di lavoro. Avete un’occupazione stimolante, ma sentite che tarpa le ali alla vostra socialità.

Oroscopo di domani 21 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, le stelle vi voltano le spalle in questo giorno. Qualche contrattempo vi farà perdere la pazienza, soprattutto in mattinata, ma per fortuna siete delle persone non arrendevoli. Riuscirete quindi a far girare la giornata a vostro favore, grazie anche ai consigli di una persona speciale.

Cancro

Sentite il desiderio fortissimo di tornare a sognare, soprattutto in ambito professionale. Ultimamente, infatti, vi siete appiattiti su un lavoro che non è assolutamente quello che desideravate fare, ma vi dà una parvenza di stabilità economica. Che fare? Le stelle vi consigliano di guardarvi intorno e non accontentarvi mai.

Leone

Amici del Leone, in questa giornata sarete senza filtri. Una cosa che potrebbe trasformarsi in un pericolo per voi, soprattutto se deciderete di dichiararvi finalmente alla persona amata. Le stelle predicano prudenza, con gli argomenti di cuore. In famiglia, invece, riceverete una bella notizia che vi farà tornare il sorriso.

Oroscopo di domani 21 luglio 2019 | Vergine

La Luna e Giove sono contrari al vostro segno. Questa domenica 21 luglio 2019 potrebbe quindi portare qualche cattiva notizia. Per fortuna, però, le altre stelle sono dalla vostra parte e riusciranno a bilanciare il vostro malumore con alcuni momenti indimenticabili passati con il partner.

Bilancia

Vi sentite molto in forma, soprattutto a livello fisico. Così, approfitterete di questa domenica libera per fare del sano sport, magari insieme alla persona amata. Cercate di sviluppare un’intesa che vada oltre i già rodati meccanismi di coppia. La vostra relazione ne gioverà moltissimo. Occhio a qualche spesa eccessiva.

Scorpione

In questa domenica, i rapporti stabili saranno premiati con una speciale intesa. Voi, amici dello Scorpione, sarete l’esempio vivente di questa tendenza delle stelle. Se siete entrati da poco in una relazione, invece, sarete assaliti da mille dubbi. Ma prima di fare il grande passo, riflettete bene. Non prendete decisioni avventate.

Oroscopo di domani 21 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, alcuni di voi hanno in progetto di fare dei lavori in casa. Il periodo è molto propizio, secondo le stelle. Se deciderete di portare avanti le vostre idee, alla fine sarete molto soddisfatti. Non preoccupatevi se dovrete spendere qualcosina in più. Sarà denaro ben investito.

Capricorno

Per il Capricorno sarà una domenica complicata dal punto di vista dei sentimenti. Ci sarà qualche discussione di troppo con il partner. Anche i single, che hanno conosciuto da poco una persona speciale, non saranno indenni da qualche problema. Sul lavoro, invece, si è appena conclusa una settimana stimolante e soddisfacente. Continuate così.

Acquario

Amici dell’Acquario, ultimamente avete avuto molti movimenti di denaro, sia in entrata che in uscita. Adesso però è il momento di avere un po’ di stabilità. Fermate le spese pazze, attendete l’arrivo dell’autunno. E pensate un po’ di più al benessere della vostra persona.

Pesci

La Luna entra nel vostro segno e vi garantisce una giornata da sogno. Sarete di ottimo umore, passerete del tempo con la vostra famiglia o con il partner e vi divertirete moltissimo. Non pensate al lavoro, altrimenti a cosa hanno inventato a fare il weekend? Per le preoccupazioni ci sarà tempo a partire da lunedì prossimo.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 21 luglio: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

