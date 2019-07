Oroscopo Branko: le previsioni per la giornata di oggi sabato 20 luglio 2019

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Prima del passaggio del Sole in Leone, martedì, avete tre giorni di Luna splendente che tiene viva la passionalità, rende piacevole il settore degli incontri, favorisce innamoramenti e viaggi, dirige il suo benaugurante influsso verso questioni finanziarie. Dovreste approfittarne: Mercurio è disponibile da ieri, e insieme a Venere, in Cancro, è quanto di meglio Impegnatevi in affari.

Oroscopo Branko 20 luglio 2019 | Gemelli

Non trascurate il fegato e migliorate l’estetica, Luna è un po’ critica in Pesci, vede tutto, vuole sapere tutto. In contrasto con Giove, annacquata da Nettuno ambiguo, influenza mondo e ambiente professionale, ma se non siete impegnati il problema non c’è. Ombre fuggevoli, da martedì il Sole in Leone farà risplendere tutto. Marte ottimo per l’amore, siete sexy, irresistibili.

Anniversario dello sbarco sulla Luna, vostra protettrice celeste, ma voi sulla Luna ci siete ogni giorno! A volte contenti altre meno, dipende in quale segno sia, oggi e domani sarete felici, in amore. E’ grande l’amore che resiste a Saturno, saldo il matrimonio e nascono sotto una buona stella i nuovi amori. Protezione di Venere, Luna in Pesci, Urano in Toro incontri speciali. Affari ok.

I rapporti in casa sono meno tesi, grazie alla vostra disponibilità e capacità di dialogo con le persone anziane e i piccoli di famiglia. Luna è nel mare della tranquillità, Pesci, che ha la forza di risvegliare e portare in superficie i vostri sentimenti profondi. Rivelate il vostro amore, bello sarebbe iniziare la vostra stagione con quella persona al fianco. Agitato l’ambiente professionale, non parlate (ora).