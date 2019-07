Muse a Roma, la scaletta del concerto di oggi allo Stadio Olimpico | VIDEO

Muse, la scaletta del concerto di Oggi a Roma all’Olimpico

Qual è la scaletta del concerto dei Muse che stasera saranno allo stadio Olimpico di Roma per il loro “Theory World Tour” a partire dalle ore 21.00? Era dal 2013 che la band composta da Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme non tornava nella Capitale.

Dopo il successo delle date milanesi allo stadio di San Siro di venerdì 12 e sabato 13 luglio, il gruppo rock britannico farà cantare e ballare anche i migliaia di fan attesi allo stadio Olimpico.

Muse, il concerto di Roma

Durante il tour mondiale i Muse stanno presentando al pubblico le canzoni del loro nuovo album “Simulation Theory” senza dimenticare anche i loro più grandi successi.

Durante gli show europei, non sono mancati i nuovi singoli “The Dark Side” e “Pressure” e hit storiche come “Plug In Baby”, “Starlight”, “Supermassive Black Hole”, “Time Is Running Out”, “Hysteria” e tante altre.

Finora presente in scaletta anche “Pray (High Valyrian)”, canzone di Matt Bellamy contenuta in “For The Throne”, album di recente uscita che ha riunito brani di vari artisti ispirati alla celeberrima serie TV HBO “Il Trono di Spade”.

Di seguito la scaletta seguita durante le ultime tappe del “Simulation Theory World Tour”, salvo cambiamenti e variazioni dell’ultimo momento:

Scaletta del Concerto

Algorithm Pressure Psycho Break It To Me Uprising Propaganda Plug In Baby Pray (High Valyrian) – canzone di Matthew Bellamy contenuta in “For The Throne” The Dark Side Supermassive Black Hole Thought Contagion Interlude Hysteria The 2nd Law: Unsustainable Dig Down Undisclosed Desires Madness Mercy Time Is Running Out Houston Jam Take A Bow Prelude Starlight

