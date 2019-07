Muse a Roma: oggi il concerto della band rock allo stadio Olimpico | VIDEO

Muse a Roma | Concerto | Oggi 20 luglio | Stadio Olimpico | Scaletta

Muse a Roma e fan in trepidante attesa: oggi, 20 luglio, la band britannica sarà finalmente nella Capitale dopo le tappe di venerdì 12 e sabato 13 allo stadio San Siro di Milano.

Il concerto si terrà allo stadio Olimpico a partire dalle ore 21.00. Ad aprire la serata sarà il cantautore australiano e frontman dei Jet, Nick Cester.

Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme sono in Italia per il “Simulation Theory World Tour” in virtù del loro ottavo album in studio.

Muse a Roma | Concerto | Oggi 20 luglio | Stadio Olimpico

Il gruppo rock alternativo torna allo Stadio Olimpico dopo l’ultima volta in cui suonarono a Roma: era il 2013 e da quell’evento furono tratte le registrazioni del loro film concerto “Muse – Live at Rome Olympic Stadium” diretto da Matt Askem.

“Rispetto all’album precedente abbiamo cambiato la prospettiva, con suoni diversi e pensando alla tecnologia con un’ottica differente: non solo un potenziale pericolo, ma piuttosto come possibilità di fuga da una realtà sempre più brutta o noiosa”, ha detto il frontman Matthew Bellamy all'”Ansa“.

Muse a Roma | Concerto | Oggi 20 luglio | Scaletta

La scaletta è stata pensata dalla band per venire incontro a tutti i fan, anche i più nostalgici, con l’esecuzione di pezzi come “Bliss”, “Time is running out” e “Supermassive black hole” e un bis che ha visto il mix “Stockholm Syndrome”, “Assassin”, “Reapers”, “The Handler” e “New Born” che ha portato alla chiusura con “Knights of Cydonia” aperta da un’intro di “Man With a Harmonica” di Ennio Morricone.

