Mondiali nuoto 2019 programma oggi

Mondiali di nuoto 2019 in Corea del Sud, le gare in programma oggi 20 luglio

Nuovo intenso programma di gare oggi, sabato 20 luglio 2019, alla XVIII edizione dei campionati mondiali di nuoto in corso a Gwangju, in Corea del Sud. Grande attesa per le finali dei tuffi e del nuoto sincronizzato in attesa delle gare in piscina che inizieranno domenica con le prime batterie.

Si assegneranno medaglie per il trampolino da tre metri sincro mixed, per poi proseguire con il duo mixed libero e il libero combination. Infine, il sipario calerà con la finale dei tuffi dalla piattaforma 10 metri maschile.

Mondiali nuoto 2019 programma

Il tutto verrà trasmesso in chiaro (gratis) dalla Rai (RaiSport). Ma qual è il programma completo? Quali gare ci sono oggi?

Ecco gli orari secondo il fuso orario italiano:

Ore 8:30, Tuffi – FINALE Trampolino 3 metri sincro mixed

Ore 10:00, Nuoto sincronizzato – FINALE Duo mixed libero

Ore 12:00, Nuoto sincronizzato – FINALE Libero combination

Ore 13:45, Tuffi – FINALE Piattaforma 10 metri maschile

Al momento, in questa prima settimana di gare dedicata ai tuffi, al nuoto sincronizzato e al nuoto in acque libere, l’Italia può vantare un medagliere composto da 3 argenti e due bronzi.

Alessio Occhipinti ha conquistato il terzo posto nella 25 chilometri maschile; Rachele Bruni il bronzo nella 10 chilometri femminile; argento per la staffetta mista 4×5000 (Gregorio Paltrinieri, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza); argento nella highlight routine e argento nel duo misto misto tecnico nel nuoto sincronizzato.

