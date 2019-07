Michelle Hunziker, storia sexy su Instagram. Ma i fan notano un dettaglio: “Che schifezza!”

Michelle Hunziker, dopo una serata “di bagordi”, come lei stessa ha sottolineato, ha pubblicato su Instagram una storia in cui fa workout.

Un allenamento casalingo, insomma, per recuperare subito la forma, dopo aver bevuto magari qualche bicchiere di troppo la sera prima. Nulla di meglio quindi che fare workout per ritrovare subito la tempra di sempre.

La showgirl di origini svizzere ha voluto condividere questo momento con i suoi fan. Come spesso accade a personaggi famosi come lei, ha scelto Instagram per mostrare il suo allenamento di buon mattino.

Con il suo solito sorriso smagliante, la madre di Aurora Ramazzotti ha conquistato i fan. Qualcosa però non è andato secondo i programmi.

Nella storia pubblicata su Instagram si nota infatti un particolare che non è sfuggito alla maggior parte dei suoi follower. La showgirl aveva una maglietta macchiata, proprio all’altezza del seno destro.

La Hunziker si era “sbrodolata” la maglietta con il ghiacciolo che stava mangiando. La showgirl ha cercato di nascondere questo dettaglio, coprendo la macchia con un’immagine, ma ormai i fan avevano tutti notato quello che era accaduto.

I commenti di molti in realtà sono stati benevoli: diversi follower hanno infatti rimarcato l’autenticità dello scatto. Su Instagram non è sempre necessario apparire perfetti, come pure fanno (o tentano di fare) moltissimi influencer.

In molti quindi hanno visto in questa maglietta sbrodolata un ulteriore indizio della genuinità di Michelle Hunziker.

Non tutti però la pensavano così. Ci sono stati infatti fan, forse più correttamente classificabili come haters, che hanno attaccato la showgirl, sottolineando come la macchia fosse “colpevolmente” all’altezza del seno.

“Una schifezza”, secondo alcuni, che sarebbe stato meglio non mostrare. Ma, si sa, sui social gli haters sono pronti a tutto pur di denigrare i personaggi famosi, senza perdonare loro alcuna imperfezione.

