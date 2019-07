Jova Beach Party, oggi il concerto di Jovanotti a Barletta | VIDEO

Jova Beach Party Barletta| Concerto | Oggi 20 luglio | Ospiti | Scaletta

Il Jova Beach Party continua: oggi, 20 luglio, è il turno di Barletta in Puglia. Il concerto si terrà sul Lungomare Mennea con eventi a partire dal primo pomeriggio.

“Il Jova Beach Party sarà una festa per la città e per le migliaia di spettatori che arriveranno per l’occasione – ha affermato il sindaco Cosimo Cannito – Barletta saprà dimostrare di essere all’altezza di questa sfida, nell’accoglienza, nell’efficienza dei servizi offerti e in quanto di meglio di sé avrà da offrire e mostrare”.

Jova Beach Party Barletta | Concerto | Ospiti

Gli ospiti del concerto saranno Acido Pantera, Boomdabash, Canzoniere Grecanico Salentino, J.B. Bimeni & The Black Belts, Ackeejuice Rockers, Mr Rain e i Sud Sound System.

A partire dalle ore 20.30 salirà sul palco Jovanotti che si esibirà insieme alla sua band composta da Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo Di Angilla, per 3 ore di puro spettacolo e tanto divertimento.

Jova Beach Party Barletta| Concerto | Scaletta

In merito alla scaletta delle canzoni non ci sono molte informazioni. Lo stesso artista, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, ha comunicato che la scaletta cambierà in ogni data: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti accendiamo la consolle, partiamo e non ci fermiamo fino a mezzanotte.

In riva al mare, con un palco grande e due palchi off, dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare e per celebrare il fatto di essere lì insieme vivi come il mare”.

Dopo la tappa sul litorale pugliese, il party itinerante di Jovanotti sulle spiagge d’Italia proseguirà sabato 23 luglio a Olbia, in Sardegna.

