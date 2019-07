Jova Beach Party annullato ad Albenga | Concerto Jovanotti Albenga | Concerto 27 luglio | Jovanotti

Annullato il Jova Beach Party di Albenga. Il concerto era previsto per il 27 luglio. La spiaggia si è ridotta rispetto alle dimensioni necessarie.

Questa mattina i tecnici del Jova Beach Party, il tour nelle spiagge di Jovanotti, hanno effettuato i rilievi per il posizionamento delle strutture e hanno scoperto che il fenomeno dell’erosione delle spiagge in Liguria si è esteso anche sulla spiaggia prescelta per il Jova Beach Party ad Albenga.

Lo stesso fenomeno ha già colpito altre cittadine.

Dai rilievi ortofotografici che sono stati effettuati oggi risulta una riduzione di 10/12 metri, forse causata dal maltempo che nelle ultime settimane, e nei mesi scorsi, ha colpito le regioni del Nord Ovest.

Jova Beach Party Albenga | La spiaggia si è ridotta

Il fenomeno, rispetto ai primi rilievi effettuati a novembre, si era già evidenziato durante la primavera ma si è ulteriormente accentuato nel corso delle ultime settimane.

La produzione del Jova Beach Parti sta cercando una possibile location alternativa ad Albenga che possa soddisfare gli spettatori dell’area nordovest, in sostituzione della data ligure.

Nel giro di qualche giorno saranno date ulteriori comunicazioni.

In alternativa il rimborso dei biglietti sarà reso disponibile da lunedì 29 luglio fino al 31 agosto.

A rischio anche la data di Vasto

Intanto, a rischio anche la data di Vasto, prevista per il prossimo 17 agosto. Il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, vuole annullarla perché preoccupato per la sicurezza e l’incolumità delle persone, per l’impatto ambientale dell’evento e per la viabilità.

Intanto i biglietti per la data abruzzese sono già stati venduti.

Il manager Maurizio Salvadori si dice certo che “con la collaborazione potremo trovare le soluzioni adeguate, così come abbiamo fatto in tutte le altre tappe del Jova Beach Party“.