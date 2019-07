ICC 2019, dove vedere in diretta tv e in streaming l’International Champions Cup

Dove vedere in diretta tv e in streaming l’ICC 2019? Una domanda ricorrente per tutti i tifosi e gli appassionati che, in astinenza dal grande calcio a causa della pausa estiva dei campionati, si aggrappano con tutte le loro forze al torneo estivo più importante al mondo.

L’International Champions Cup, del resto, è la manifestazione che da sei anni (la prima edizione è datata 2013) ha sostituito le semplici amichevoli estive delle principali squadre europee. Ciascun club partecipante, infatti, continua la sua tournée estiva, ma giocando tre partite di altissimi livello contro altre grandi squadre europee, in un torneo che garantisce grandi introiti e visibilità

Tutto quello che c’è da sapere sull’ICC 2019

L’edizione 2019 dell’ICC è composta da 12 squadre: Juventus, Inter, Milan e Fiorentina, Tottenham (campione in carica), Arsenal, Bayern Monaco, Manchester United, Benfica, Real Madrid e Atletico Madrid. Le partite si giocano tra Europa, Asia e America.

Ma dove vedere l’ICC in tv e in streaming? Quale canale in Italia ha i diritti di trasmissione? Ecco tutte le risposte.

ICC 2019 in diretta tv

Nel nostro paese è Sportitalia ad aver vinto la “lotta” per i diritti tv dell’International Champions Cup 2019.

Tutte le 18 partite del torneo, dunque, vanno in onda in diretta tv sul canale 60 del digitale terrestre. Dunque, in chiaro, completamente gratis. Se non riuscite a sintonizzarvi sul canale, provate ad avviare una ricerca automatica delle nuove frequenze.

Inoltre, se siete abbonati a Sky, potete vedere l’ICC 2019 anche sul vostro decoder. Non su un canale della pay-tv, bensì sul 5060. Per sintonizzarvi su Sportitalia da Sky, tuttavia, è necessario che siate in possesso della digital key, lo strumento che permette di collegarsi anche al digitale terrestre tramite Sky.

Il calendario completo dell’ICC 2019

ICC 2019 in streaming

Non siete in casa nel momento della partita della vostra squadra preferita? Il televisore è occupato o non riuscite a sintonizzarvi sul canale 60? Niente paura, in vostro soccorso arriva lo streaming.

L’ICC 2019 infatti è disponibile in live streaming sul sito ufficiale di Sportitalia. Per vedere le singole partite, dunque, vi basta andare sul sito e aprire il menu della diretta. Lo streaming sulla piattaforma di Sportitalia è completamente gratis.