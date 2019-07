ICC 2019: calendario, regolamento, squadre e diretta tv dell’International Champions Cup

Da sei anni riempie il vuoto lasciato dalla pausa estiva dei principali campionati europei: stiamo parlando dell’ICC (International Champions Cup), che nel 2019 arriva alla sua sesta edizione.

Da quando è stato creato, nel 2013, l’ICC ha registrato un costante aumento dell’interesse del pubblico europeo e mondiale. D’altronde, il calendario delle amichevoli estive della competizione coinvolge squadre di livello assoluto, che scendono in campo per le prime sgambate della stagione contro avversari quotati, rendendo i match decisamente più interessanti.

Le partite si giocano tra Europa, Asia e Nord America. Le 12 squadre partecipanti all’ICC 2019, quindi, devono spostarsi molto in aereo. Ma vengono ricompensate con introiti altissimi (si parla di un giro d’affari di 30 milioni di euro).

Nell’edizione dell’anno scorso, nel 2018, a trionfare fu il Tottenham, che con 7 punti si aggiudicò la coppa grazie alla differenza reti migliore rispetto a Inter e Borussia Dortmund.

Ma come funziona l’ICC? Qual è il regolamento? E il calendario? Quali squadre partecipano e dove si possono vedere in tv le partite? Di seguito, tutte le risposte.

ICC 2019, il regolamento

Iniziamo dalle regole del gioco, indispensabili per capire bene come si fa a vincere un torneo che è molto particolare.

Le 12 squadre fanno parte di un girone unico, nel quale ogni club affronta tre avversari. Alla squadra vincitrice del singolo incontro vengono assegnati, ovviamente, tre punti. In caso di parità a ogni squadra viene assegnato un punto, ma la sfida continua ai rigori e chi vince si aggiudica un ulteriore punto supplementare.

Alla fine, in caso di parità punti il trofeo viene assegnato grazie alla differenza reti, come successo lo scorso anno con il Tottenham.

ICC 2019, le squadre partecipanti all’International Champions Cup

Quali sono le squadre coinvolte nell’ICC 2019? In totale sono 12 i club invitati dall’organizzazione. Ben quattro di essi sono italiani: Juventus, Milan, Inter e Fiorentina (che ha sostituito la Roma, che ha rinunciato per preparare i turni preliminari di Europa League, anche se poi a causa dell’esclusione del Milan non dovrà più giocarli).

Ecco l’elenco delle squadre dell’International Champions Cup 2019:

Juventus

Inter

Milan

Fiorentina

Chivas

Arsenal

Bayern Monaco

Manchester United

Benfica

Real Madrid

Tottenham (Campione in carica)

(Campione in carica) Atletico Madrid

ICC 2019, il calendario

Di seguito, il calendario completo dell’International Champions Cup 2019 (gli orari delle partite si intendono con il fuso orario italiano):

17 luglio, ore 03.00, Bridgeview: Fiorentina-Chivas

18 luglio, ore 05.00, Carson: Arsenal-Bayern Monaco

20 luglio, ore 13.30, Singapore: Manchester United-Inter

20 luglio, ore 22.00, Santa Clara: Benfica-Chivas

21 luglio, ore 00.00, Charlotte: Arsenal-Fiorentina

21 luglio, ore 02.00, Houston: Bayern Monaco-Real Madrid

21 luglio, ore 13.30, Singapore: Juventus-Tottenham

24 luglio, ore 01.00, Landover: Real Madrid-Arsenal

24 luglio, ore 03.00, Arlington: Chivas-Atletico Madrid

24 luglio, ore 03.00, Kansas City: Bayern Monaco-Milan

24 luglio, ore 13.30, Nanjing: Juventus-Inter

25 luglio, ore 02.00, Harrison: Fiorentina-Benfica

25 luglio, ore 13.30, Shanghai: Tottenham-Manchester United

27 luglio, ore 01.30, East Rutherford: Real Madrid-Atletico Madrid

29 luglio, ore 21.00, Foxborough: Benfica-Milan

3 agosto, ore 18.30, Cardiff: Manchester United-Milan

4 agosto, ore 16.00, Londra: Tottenham-Inter

10 agosto, ore 18.00, Stoccolma: Atletico Madrid-Juventus

L’ICC 2019 regala quindi due grandissimi derby. Quello d’Italia tra Inter e Juventus (sarà la prima di Antonio Conte contro i bianconeri), a Nanchino mercoledì 24 luglio. Quello di Madrid tra Real e Atletico va in scena invece venerdì 26 luglio (in Italia sarà l’alba del 27) al MetLife di East Rutherford, New Jersey.

ICC 2019, dove vedere in diretta tv e in streaming l’International Champions Cup

In Italia, i diritti di trasmissione di tutte le 18 partite dell’International Champions Cup 2019 sono stati assegnati al canale satellitare Sportitalia. Dunque, per vedere ognuno dei match dell’ICC 2019 bisogna sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre.

Per tutti i possessori di abbonamento alla pay-tv Sky, inoltre, c’è una seconda possibilità: è possibile vedere il torneo anche su Sky, ma solo se è stata collegata al decoder la digital key, lo strumento che permette di collegarsi anche al digitale terrestre tramite Sky.

Se siete tra gli abbonati in possesso della digital key, potete vedere Sportitalia sul canale 5060.

L’ICC 2019 però è disponibile anche in live streaming, sul sito ufficiale di Sportitalia.

Come vedere l’ICC 2019 in diretta tv e in streaming