Gossip news: le ultime notizie di oggi 20 luglio 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie succulente e curiose di oggi, sabato 20 luglio 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

“Meghan Markle di nuovo incinta”: la rivelazione bomba

L’ex attrice americana sarebbe di nuovo incinta, ad appena due mesi dalla nascita del suo primo figlio Archie.

(Qui l’articolo completo)

Michelle Hunziker, storia sexy su Instagram. Ma i fan notano un dettaglio: “Che schifezza!”

Michelle Hunziker, dopo una serata “di bagordi”, ha pubblicato su Instagram che ha lasciato stupefatti i suoi follower. Ecco quale.

(Qui l’articolo completo)

Il topless mozzafiato di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi si mostra più in forma che mai e raggiante in un topless mozzafiato. La conduttrice risponde ai fan che la accusano di essere ingrassata e si confida sulla fine della relazione con Matteo Salvini.

(Qui l’articolo completo)

Il trapper Pretty Solero si abbassa le mutande e si tocca i genitali al concerto

Il cantante romano, noto alle forze dell’ordine per detenzione di stupefacenti, è stato fatto scendere a forza dal palco del Rock in Roma dopo essersi denudato davanti al pubblico.

(Qui l’articolo completo)

Meghan e Harry, bufera sull’associazione benefica

Il secondogenito di Carlo e Diana, insieme alla moglie, sceglie il nome “Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex” ma gli esperti lo bocciano. Ecco perché.

(Qui l’articolo completo)

Le tre diete più seguite dalle star quando hanno deciso di dimagrire

Da Madonna a Jennifer Aniston, passando per Kate Middleton e Cameron Diaz: ecco le tre diete più seguite dalle star per perdere peso.

(Qui l’articolo completo)

TUTTE LE NOTIZIE DI GOSSIP