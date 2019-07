Film sulla luna, i consigli per i cinefili che vogliono celebrare l’anniversario dell’allunaggio

Quali film guardare sulla luna?Il 20 luglio 1969 è una data importante per la scienza, perché l’uomo ha camminato per la prima volta sulla Luna. Neil Armstrong è passato alla storia come il primo essere umano ad aver calpestato il suolo lunare.

Come disse lo stesso Armstrong: “Un piccolo passo per l’uomo un grande passo per l’umanità”. Nel 2019, festeggiamo i 50 anni dell’allunaggio, un risultato importante per l’uomo che anche il cinema ha spesso celebrato nel corso degli anni.

Quali sono i film che hanno manifestato interesse per lo sbarco sulla luna? Vediamo insieme qualche titolo.

Film sulla luna | First Man – Il primo uomo

Partiamo con una novità che profuma di Premio Oscar. First Man – Il primo uomo è una pellicola del 2018 che ha visto protagonista Ryan Gosling come Neil Armstrong, il primo uomo ad aver camminato sulla luna. Il film racconta della missione della NASA che ha poi portato l’essere umano sul suolo lunare, con focus la figura di Armstrong. La storia raccontata va dal 1961 al 1969 ed è un resoconto in prima persona, basato sul libro di James R. Hansen, che esplora i sacrifici dell’astronauta e di un’intera nazione: una delle missioni più pericolose della storia che ha poi portato a un enorme successo.

Film sulla luna | Viaggio nella Luna

Prima ancora che Neil Armstrong mettesse piede sulla luna, o che qualcuno pensasse di farlo, Georges Méliès, uno dei padri fondatori del cinema francese (dopo i fratelli Lumiere), realizzò Viaggio nella Luna (in lingua originale Le Voyage dans la lune). Una pellicola che ha dell’incredibile: fu girata nel 1902 e da allora è ritenuto un classico della storia del cinema. All’epoca non esistevano effetti speciali all’avanguardia e persino la scenografia era rudimentale. Ma nessuno ha dimenticato l’immagine della luna con le fattezze del volto umano con un proiettile conficcato nell’occhio.

Film sulla luna | 2001: Odissea nello spazio

Parlando di altri grandi classici della storia del cinema: quando trattiamo dello spazio non possiamo fare a meno di menzionare il capolavoro di Stanley Kubrick.

2001: Odissea nello spazio è l’opera più ambiziosa del regista, un progetto rivoluzionario intesa come un’icona dell’utopia esistenziale. Un film costato 12 milioni di dollari che oggi continua ad affascinare e a sedurre i suoi spettatori.

Film sulla luna | Apollo 13

Ron Howard ha realizzato un film uscito nel 1995: si tratta di Apollo 13, una pellicola che rispetto alle precedenti manifesta un salto in avanti con la tecnologia. Quello che si narra all’interno del film sono le vicende relative alla missione spaziale da cui la pellicola prende il nome, un’avventura fallita a causa di un grave incidente che mise a rischio la vita degli astronauti a bordo. Il New York Times lo ha inserito nella lista dei 1000 migliori film di sempre.

Film sulla luna | Moonwalkers

Un altro film da recuperare per gli appassionati dello spazio è Moonwalkers, una commedia francese del 2015 che ci riporta al 1969. Il governo americano vuole realizzare delle riprese di un falso allunaggio per battere i russi sul tempo. Così, a Londra arriva un agente della CIA con un trauma pregresso dal Vietnam che deve convincere Kubrick a lavorare sul falso documentario.

Film sulla luna | L’uomo che comprò la Luna

Una commedia surreale, quella di Paolo Zucca, intitolata “L’uomo che comprò la Luna” e racconta del satellite acquistato da un uomo in Sardegna, un grande affronto per gli americani che hanno raggiunto quella meta per primi e che se la vedono soffiare così da sotto il naso.

Un affronto bello e buono che necessita di un agente mandato sul campo per capire chi ha osato comprare la Luna. Nel cast vediamo Stefano Fresi e Francesco Pannofino.

