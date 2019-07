Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 20 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, sabato 20 luglio 2019:

Autonomia, è scontro tra Conte e i governatori di Veneto e Lombardia sull’assunzione diretta dei docenti

Il tema del giorno, fin da ieri, è l’accesa discussione tra il governo italiano – nella persona del presidente del Consiglio Giuseppe Conte – e le regioni che più di tutte spingono per l’Autonomia differenziata, ovvero Veneto e Lombardia.

I presidenti delle due regioni interessate, Luca Zaia e Attilio Fontana, non hanno gradito infatti le ultime modifiche apportate al disegno di legge sull’Autonomia delle Regioni, proposte nella giornata di venerdì 19 luglio 2019 durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi.

Le modifiche volute dal presidente Conte riguardano soprattutto l’assunzione dei docenti nelle scuole di Veneto e Lombardia. Le due regioni, infatti, con l’appoggio della Lega di Matteo Salvini chiedevano la facoltà di assumere direttamente i docenti, senza passare dalle graduatorie nazionali. L’articolo 12 del ddl, che prevedeva questa possibilità, è stato quindi soppresso.

Non ci saranno dunque assunzioni dei docenti da parte delle regioni, come voleva del resto l’altra anima dell’esecutivo, il Movimento 5 Stelle. Nessun concorso regionale, quindi.

“Il disegno dell’Autonomia differenziata si sta realizzando con le garanzie che ho sempre richiesto – ha precisato Conte – di realizzare un progetto previsto dalla Costituzione ma senza che questo possa recare danno ad altre Regioni. Non vogliamo un’Italia frammentata nelle opportunità”.

Dopo i duri commenti di ieri, anche oggi Fontana e Zaia non hanno risparmiato stoccate al premier: “L’Autonomia è una grande opportunità per tutto il Paese – ha scritto il governatore della Lombardia su Facebook – da Nord a Sud. Il premier mi aveva rassicurato sulla volontà di arrivare a una soluzione, così non è stato. Ha scelto l’assistenzialismo, la vecchia politica, la restaurazione invece di guardare al futuro dei nostri ragazzi”.

“Questa è la politica del gambero”, ha detto invece Zaia. “Sono passati 636 giorni dal giorno del referendum, abbiamo fatto tutta l’attività propedeutica in tempi non sospetti ancora un anno fa, non è possibile che il governo si riunisca una volta la settimana disfacendo ciò che ha fatto la settimana prima”.

Salvini avverte Conte e M5S: “Se arrivano altri no cade il governo”

Sanità, in Umbria si sbloccano i concorsi

La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alla sanità Antonio Bartolini, ha approvato il primo sblocco delle procedure di selezione e concorso programmate nelle aziende sanitarie umbre.

“L’atto – ha detto Bartolini – rappresenta un primo sblocco dei concorsi per la copertura di profili sanitari che hanno carattere di necessità ed urgenza e di indifferibilità per assicurare la piena operatività dei servizi a tutela della salute dei cittadini”.

Saranno in totale 34 i concorsi che si apriranno prossimamente, per una copertura complessiva di 86 posti”.

Trapani, carenza di medici: si sbloccano i concorsi per primari

Secondo quanto dichiarato dal direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani, l’Asp sta accelerando i tempi per completare le commissioni che dovranno dichiarare i vincitori dei concorsi per i posti di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica e Pediatria.

Negli ospedali di tutta la provincia siciliana, infatti, negli ultimi mesi è stata registrata un’importante carenza di organico.

