Ciao Darwin 7, anticipazioni di stasera: Italiani vs Stranieri. Chi è Madre Natura

Per l’ennesimo sabato consecutivo, Canale 5 manda in onda in prima serata le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Quello con Paolo Bonolis, Luca Laurenti e le divertentissime vicende dei concorrenti del programma è diventato ormai un appuntamento fisso per gli spettatori Mediaset, che aspettano una settimana per potersi godere il programma, seppur in replica.

Dopo lo straordinario successo di Ciao Darwin 8, infatti, il Biscione ha pensato bene di coprire gli inevitabili buchi estivi del palinsesto con le vecchie puntate di Ciao Darwin. La settima edizione, infatti, è andata in onda per la prima volta nel 2016.

Del resto, anche in replica Ciao Darwin è un programma che piace sempre. E lo dimostrano gli ascolti televisivi. Per questo continuano gli appuntamenti del sabato sera con il programma di Bonolis.

Cosa aspettarci dunque dalla puntata di stasera, sabato 20 luglio 2019? Ecco tutte le anticipazioni, sia sulle squadre che sulla Madre Natura.

Ciao Darwin 7, le anticipazioni di stasera: le squadre sono “Italiani” vs “Stranieri”

La puntata di stasera di Ciao Darwin 7 è stata definita da molti la più hot di sempre. Nello studio Mediaset si sfidano infatti la squadra degli Italiani e quella degli Stranieri.

A guidare la prima è Claudia Ruggeri, miss Claudia di Avanti un altro – celebre programma pomeridiano di Paolo Bonolis -, mentre la seconda è capitanata dalla sexy Justine Mattera, ex sosia di Marilyn Monroe. Già dai due capitani, quindi, si evince come quella di stasera sarà una puntata ad alto tasso erotico.

Inevitabile, durante lo scontro, il richiamo anche all’attuale periodo storico-politico del nostro paese. “Siamo un popolo in grado di mettersi sempre in gioco”, dichiarerà Claudia Ruggeri durante la sua presentazione. Justine Mattera risponderà dicendo che gli stranieri rappresentano “tutti i colori della Terra”.

La prova coraggio, invece, vedrà due concorrenti vedersela con il fuoco.

Ciao Darwin 7, le anticipazioni di stasera: chi è Madre Natura

Inevitabile, poi, un pensiero a Madre Natura. La bellissima modella, che cambia ad ogni puntata, è la principale attrazione del programma, soprattutto per il pubblico maschile.

Nella replica di stasera, 20 luglio 2019, la titolare del meccanismo della casualità sarà la bellissima Paola Di Benedetto. Oggi, quando sono passati tre anni dalla prima messa in onda di Ciao Darwin 7, il nome dell’allora Madre Natura dirà qualcosa a molti.

Paola Di Benedetto, infatti, ha poi partecipato all’Isola dei Famosi. Inoltre, negli ultimi mesi è stata spesso al centro del gossip a causa di alcune sue relazioni amorose, poi concluse malamente.

Prima quella con il fidanzato storico Matteo Gentili, poi quelle con Francesco Monte e con Federico Rossi, del duo Benji e Fede.

Ciao Darwin 7, dove vederlo in tv e in streaming

Come sempre, Ciao Darwin andrà in onda su Canale 5 (tasto 5 o 505 – in HD – del vostro digitale terrestre). Per i possessori di Sky, il canale è disponibile anche al tasto 105 della pay-tv.

Non sarete in casa durante la trasmissione? Niente paura, potete sempre vedere il programma in live streaming sulla piattaforma apposita Mediaset Play. Disponibile sia sull’omonima app, sia sul sito ufficiale, Mediaset Play è completamente gratis. Vi basterà registrarvi (con social o mail) e poi godervi lo spettacolo del programma.