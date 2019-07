🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 19 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | La Sai L’ultima | Paolo Borsellino – I 57 giorni

Nuova giornata per sapere chi si è aggiudicato gli ascolti tv più alti nella serata di ieri, 19 luglio 2019. Anche se d’estate non ci attendiamo grandi numeri in quanto a share da nessuna rete, ciò non significa che la tv italiana sia andata in ferie.

Anzi, sui piccoli schermi continuiamo a trovare diverse forme d’intrattenimento, con nuove serie televisive o amate repliche.

Rai 1 ieri proponeva il film tv Paolo Borsellino – I 157 giorni interpretato da Luca Zingaretti. Su Canale 5 è invece andata in onda “La Sai L’Ultima” condotta da Ezio Greggio. Rai 2 ha intrattenuto i suoi telespettatori con Il Passato bussa alla porta, mentre Rai 3 con il programma La Grande Storia.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di venerdì 19 luglio 2019?

Ascolti tv | 19 luglio 2019 | Venerdì | Chi ha vinto la serata

Su Rai 1 Paolo Borsellino – I 157 giorni ha conquistato 2.521.000 spettatori pari al 15.6% di share.

In termini di share va meglio a La Sai L’Ultima? su Canale 5 che ha raccolto davanti al video 2.294.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai 2, invece, Il Passato bussa alla porta ha ottenuto un seguito di 1.020.000 spettatori (6.2%).

Italia 1 con Chicago Med ha interessato 1.009.000 spettatori (6.6%), mentre La Grande Storia su Rai 3 è stato guardato da 714.000 spettatori (4.5% di share).

Su Rete4 Solo 2 ore ha ottenuto 681.000 ascolti tv con il 4.3% di share, mentre su La7 Atlantide – La Conquista della Luna ha registrato 397.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Su Tv8 La Notte dei Record ha guadagnato 284.000 spettatori 1.9%), mentre infine sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ne ha intrattenuti 375.000 (2,2% di share).

Access prime time | Auditel ieri sera

Per quanto riguarda la fascia di access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha ottenuto anche ieri sera un buon risultato con il 18.6% di share, pari a 3.190.000 spettatori spettatori. Non male anche per Canale 5 che con Paperissima Sprint ha visto una media di 2.526.000 spettatori (con uno share del 14.7%).

Su Rai3 Vox Populi ha invece intrattenuto 1931.000 spettatori (5.7% di share), mentre su Italia 1 CSI ne ha interessati 785.000 (4.7%).

Su Rete 4 Stasera Italia è stato visto da 850.000 spettatori (pari al 5.2% di share), mentre su La7 In Onda ha ottenuto 962.000 ascolti tv (2.6%). Su TV8 4 Ristoranti lo hanno è piaciuto a 534.000 (3,2) e sul Nove Cucine da Incubo 181.000 (1.1%).