Adidas vs Puma stasera su Rai 3: la trama, il cast e lo streaming del film

Adidas vs Puma: la storia di due grandi aziende, due marchi che si sono ritagliati un ruolo nel mondo dello sport e dell’abbigliamento sportivo, viene raccontata nel film in onda questa sera, sabato 20 luglio 2019, su Rai 3 alle ore 21.25.

Forse non tutti sanno, infatti, che ad aprire le due aziende tedesche sono stati due fratelli, che prima lavoravano insieme e che poi, a causa di alcuni disaccordi, hanno visto le loro strade separarsi.

Cosa c’è stasera in tv

Adidas vs Puma quindi è il racconto, basato su una storia vera, di come sono nati i due storici marchi, sullo sfondo della seconda guerra mondiale. Un miracolo imprenditoriale finito con una scissione per motivi politici.

Il film, che appartiene al genere drammatico, è uscito nelle sale alla fine del 2016. La regia è firmata da Oliver Dommenget, mentre le sceneggiature sono di Christian Schnalke.

In questo articolo, troverete tutte le informazioni sulla trama, il cast e dove vedere il film in tv e in streaming.

Adidas vs Puma, la trama del film

Germania, anni Venti. A Herzogenaurach, città tedesca della Baviera, i fratelli Adi e Rudolf Dassler fondano una fabbrica di scarpe. Il primo è un abilissimo artigiano, il secondo invece ha il marketing nel sangue.

I due si organizzano dividendo le aree di loro competenza. Adi si occupa della creazione dei nuovi prodotti, mentre Rudolf della loro commercializzazione. Gli affari procedono bene, fino all’arrivo dello spettro della seconda guerra mondiale.

Nel corso del conflitto, Adi viene considerato dal Reich un lavoratore indispensabile e resta in Germania, mentre Rudolf viene arruolato al fronte. Adi continua così a gestire l’azienda, che però viene utilizzata come fabbrica di armi dal regime. Adi continua comunque a produrre scarpe da ginnastica e in quel periodo Jesse Owens, con le sue scarpe ai piedi, si impone nelle Olimpiadi di Berlino.

Il film Adidas vs Puma riprende nel dopoguerra, quando la situazione all’interno dell’azienda muta profondamente. Gli Alleati infatti non accettano che Adi abbia lavorato con i nazisti. I due fratelli, come se non bastasse, smettono di andare d’accordo. Il motivo sta nell’appoggio di Rudolf al regime di Adolf Hitler.

La rottura tra i due, che sono anche molto competitivi, è inevitabile. È così che Adi fonda l’Adidas (da Adi, il suo nome, e Das, iniziale del suo cognome) mentre Rudolf abbandona il fratello e crea una propria società, che diventerà una storica concorrente dell’azienda del fratello: la Puma, dal suo soprannome.

Nel film, quindi, si descrivono tutta una serie di episodi di rivalità tra le due aziende. Uno su tutti: nel 1954, per la Coppa del Mondo, Rudolph decide di non fornire l’abbigliamento tecnico alla squadra tedesca ritenendola poco competitiva. Lo farà Adi, e alla fine la Germania sarà campione del mondo.

Adidas vs Puma, il cast completo

Quando si è trattato di selezionare il cast del film, per il ruolo dei due fratelli Dassler sono stati scelti due attori esordienti, Ken Tuken nella parte di Adolf e Torben Liebrecht in quella di Rudolph.

Il cast di Adidas vs Puma è completato da altri volti noti del cinema tedesco, come Annina Hellenthal, Nadja Becker e Picco von Groote.

Adidas vs Puma, il trailer

Di seguito, il trailer (in lingua originale) del film Adidas vs Puma, in onda stasera in prima serata su Rai 3:

Adidas vs Puma, dove vedere il film in tv e in streaming

Come già anticipato, il film va in onda questa sera, sabato 20 luglio 2019, su Rai 3. Per vederlo in tv quindi vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre.

Rai 3 è anche disponibile in HD al tasto 503 del vostro telecomando. Inoltre, gli abbonati a Sky possono vedere il terzo canale Rai anche al tasto 103 del loro decoder.

In streaming, invece, il film è disponibile su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai. Per gustarsi la pellicola su pc, smartphone e tablet, quindi, è sufficiente scaricare l’app di RaiPlay (disponibile sia per iOS che per Android) oppure andare sul sito ufficiale e selezionare la diretta di Rai 3. A partire dalle 21.25, in quella sezione ci sarà Adidas vs Puma.

Sulla stessa piattaforma, la pellicola è disponibile anche on demand. Per cui può essere vista in qualsiasi momento e non solo in contemporanea con la messa in onda su Rai 3.