Tour de France 2019 classifica generale dopo la tredicesima (13) tappa di oggi, 19 luglio

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Chi indossa la maglia gialla? Eccola nel dettaglio dopo la tredicesima (13) tappa di oggi, venerdì 19 luglio 2019:

LA CLASSIFICA DEL TOUR DE FRANCE 2019 DOPO LA TREDICESIMA TAPPA

1 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 53H 01′ 09” – B : 24” –

2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 53H 02′ 35” + 00H 01′ 26” – –

3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 53H 03′ 21” + 00H 02′ 12” – –

4 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 53H 03′ 53” + 00H 02′ 44” – –

5 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 53H 04′ 01” + 00H 02′ 52” – –

6 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 53H 04′ 13” + 00H 03′ 04” – –

7 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 53H 04′ 31” + 00H 03′ 22” B : 8” –

8 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 53H 05′ 03” + 00H 03′ 54” – –

9 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 53H 05′ 04” + 00H 03′ 55” – –

10 ADAM YATES 101 MITCHELTON – SCOTT 53H 05′ 04” + 00H 03′ 55” – –

11 DANIEL MARTIN 121 UAE TEAM EMIRATES 53H 05′ 24” + 00H 04′ 15” – –

12 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 53H 05′ 38” + 00H 04′ 29” – –

13 JAKOB FUGLSANG 71 ASTANA PRO TEAM 53H 05′ 38” + 00H 04′ 29” – –

14 PATRICK KONRAD 14 BORA – HANSGROHE 53H 05′ 43” + 00H 04′ 34” – –

15 RICHIE PORTE 131 TREK – SEGAFREDO 53H 05′ 53” + 00H 04′ 44” – –

16 BAUKE MOLLEMA 136 TREK – SEGAFREDO 53H 06′ 43” + 00H 05′ 34” – –

17 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 53H 06′ 55” + 00H 05′ 46” – –

18 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 53H 07′ 09” + 00H 06′ 00” – –

19 ROMAN KREUZIGER 206 TEAM DIMENSION DATA 53H 07′ 16” + 00H 06′ 07” – –

20 XANDRO MEURISSE 195 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 53H 07′ 19” + 00H 06′ 10” B : 4” –

21 ALEXEY LUTSENKO 76 ASTANA PRO TEAM 53H 07′ 37” + 00H 06′ 28” – –

22 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 53H 07′ 48” + 00H 06′ 39” – –

23 FABIO ARU 122 UAE TEAM EMIRATES 53H 08′ 55” + 00H 07′ 46” – –

LA CLASSIFICA DELL’13A TAPPA (Qui il riassunto della tappa di oggi)

1 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 35′ 00” – – –

2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 00H 35′ 14” + 00H 00′ 14” – –

3 THOMAS DE GENDT 164 LOTTO SOUDAL 00H 35′ 36” + 00H 00′ 36” – –

4 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 00H 35′ 36” + 00H 00′ 36” – –

5 RICHIE PORTE 131 TREK – SEGAFREDO 00H 35′ 45” + 00H 00′ 45” – –

6 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 00H 35′ 45” + 00H 00′ 45” – –

7 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 00H 35′ 49” + 00H 00′ 49” – –

8 KASPER ASGREEN 22 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 35′ 52” + 00H 00′ 52” – –

9 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 00H 35′ 58” + 00H 00′ 58” – –

10 JOSEPH ROSSKOPF 116 CCC TEAM 00H 36′ 01” + 00H 01′ 01” – –

