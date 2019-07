Terremoto in Grecia oggi: un video mostra l’effetto sui mobili di una casa

Il terremoto di oggi, 19 luglio 2019, in Grecia in un video. La scossa di magnitudo 5.1 si è verificata a pochi chilometri di distanza da Atene, spaventando la gente che è scesa in strada.

Nel video, le immagini di una telecamera di sorveglianza di un’abitazione che mostrano l’effetto del movimento sussultorio di pochi secondi.

Numerosi video del terremoto di oggi in Grecia, già dal momento della scossa, hanno fatto in breve tempo il giro di Internet. Molti utenti hanno postato su Twitter le immagini delle loro case o dei loro uffici, nel momento in cui il sisma li ha sorpresi.

Particolare paura nel centro della città: le foto, infatti, mostrano migliaia di persone che si sono riversate fuori dai negozi quando la terra ha cominciato a tremare.

Sono state registrate piccole interruzioni della corrente elettrica e i vigili del fuoco hanno raccontato di aver ricevuto diverse chiamate da persone che erano rimaste intrappolate in ascensore. Sono stati segnalati anche blackout telefonici. Difficile per qualche ora mettersi anche in contatto con chi si trovava nella zona.

Fortunatamente non risultano esserci feriti gravi: solo tre persone, a quanto si apprende, sarebbero ferite in maniera lieve.