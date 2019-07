Terremoto in Grecia, paura ad Atene. Magnitudo ed epicentro

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 19 luglio 2019, in Grecia. Il sisma si è verificato ad Atene e in tutta l’Attica.

La magnitudo è stata calcolata di 5.1 gradi della scala Richter. L’epicentro sarebbe a 23 chilometri a Nord Ovest della capitale. E si troverebbe a soli 2 chilometri di profondità, quindi è stato sentito con maggior forza.

La scossa, delle 13.13, è durata 13 secondi. Molte persone, spaventate dalla scossa sussultoria, si sono riversate in strada, secondo il sito in.gr, ma al momento non ci sono notizie di feriti né di danni. Il tremore è stato ripreso in diretta dalla televisione statale greca Ert.

Sono stati registrati piccole interruzioni della corrente elettrica e i vigili del fuoco hanno raccontato di aver ricevuto diverse chiamate da persone che erano rimaste intrappolate in ascensore.

Segnalati anche blackout telefonici. Difficile in questi minuti mettersi in contatto con chi si trova nella zona.

Terremoto in Grecia: oggi scosse anche in Sicilia

Varie scosse di terremoto sono state registrate oggi, 19 luglio 2019, dall’Istituto Geofisico di Vulcanologia a Menfi, nella provincia di Agrigento, tra tra ieri sera e stamane, a pochi km dal centro abitato.

Lo sciame sismico (di magnitudo variabile tra 1.4 e 2.4 della Scala Richter) è stato avvertito anche a Sciacca. La Protezione civile di Menfi è già stata allertata.

Non si registrano danni a persone o cose, ma diverse persone sono uscite fuori casa per la paura.

