Stasera in tv 19 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 19 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 19 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Telegiornale

20:30 – Techetechetè

21:25 – Paolo Borsellino – I 57 giorni

Questa sera su Rai 1 va in onda Paolo Borsellino – I 57 giorni, un film che ricostruisce i 57 giorni che intercorsero tra la strage di Capaci, quella che uccise Giovanni Falcone insieme alla moglie e a tutta la sua scorta, e quella di via D’Amelio, in cui rimase vittima il magistrato Paolo Borsellino. Il film ha la regia di Alberto Negrin e vede come protagonisti Luca Zingaretti – che interpreta proprio Borsellino – Lorenza Indovina, Enrico Ianniello, Davide Giordano, Rori Quattrocchi e Andrea Tidona.

Trama: Dal 23 maggio 1992, giorno in cui Falcone viene assassinato, Borsellino corre contro il tempo alla ricerca della verità, consapevole però che il suo destino è legato a quello dell’amico.

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il passato bussa alla porta

Anche Rai 2 questa sera, 19 luglio 2019, propone un film. Il passato bussa alla porta (Deadly Inn) è un thriller del 2017 per la regia di John Murlowsky che vede come protagonisti Angie Patterson, Aria Pullman e Chad Michael Collins.

Trama: Robyn, mamma single con una figlia adottiva, va a vivere in una vecchia villa di montagna dove, anni prima, era morta una bambina. La madre Iris, psicolabile, di lì a poco viene dimessa dalla clinica dove era ricoverata…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La Grande storia

Questa sera su Rai 3 torna La Grande storia, con avvenimenti raccontati attraverso immagini esclusive e le voci dei protagonisti.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:27 – Solo 2 Ore

Su Rete 4 questa sera un film del 2006 con protagonista Bruce Willis, Solo 2 Ore (16 Blocks). La pellicola vede la regia di Richard Donner.

Trama: A fine turno, il detective Jack Mosley viene incaricato di accompagnare Eddie Bunker, un piccolo criminale, al tribunale che si trova a 16 isolati di distanza. Sembrerebbe un lavoro di routine, ma la situazione si complica quando un furgone nero inizia a seguirli e Eddie rischia di fare una brutta fine: l’ispettore dovrà proteggere il testimone da un killer e scoprirà che la posta in gioco è fin troppo alta.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 19 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:21 – La sai l’ultima?

Su Canale 5 stasera torna La sai l’ultima?, la sfida tra barzellettieri che diverte il pubblico Mediaset condotta da Ezio Greggio e dalla sua fidanzata, Romina Pierdomenico. Il programma arriva oggi alla sua semifinale.

GUIDA TV 19 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Chicago Med

Italia 1 questa sera propone nuovi episodi della terza stagione di Chicago Med.

Trama: Gary resta incastrato sotto delle macerie di cemento armato e per estrarlo gli verrà amputata una gamba. Il dottor Charles è alle prese con due problemi: un bambino nato dipendente dall’eroina a causa della mamma tossicodipendente e Sarah, che non gradisce di essere sotto l’egida della dottoressa Chapman.

PROGRAMMI TV 19 LUGLIO 2019: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi

Questa sera in prima serata su La7 una nuova puntata di Atlantide, con Andrea Purgatori che racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.

PROGRAMMI TV 19 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – La notte dei record

Stasera su Tv8 è in programmazione La notte dei record, il programma condotto da Enrico Papi dove tutti i concorrenti cercano di dimostrare di essere i migliori nella loro specialità.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Predestination

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera c’è Predestination, film di fantascienza con nel cast Ethan Hawke e Noah Taylor.

Trama: Un Agente Temporale viene spedito in una serie di intricati viaggi nel tempo per prevenire o aiutare l’accadimento di alcuni eventi chiave. Rischiando la sua stessa esistenza, nel suo ultimo incarico, l’agente dovrà inseguire un criminale che da sempre continua a sfuggirgli: l’obiettivo è salvare migliaia di vite messe in pericolo dai piani di questo terribile assassino.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 19 LUGLIO 2019: SKY UNO 20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Un sogno in affitto Su Sky Uno questa sera torna Paola Marella con il suo Un sogno in affitto. La consulente immobiliare visiterà 3 nuove case di lusso.