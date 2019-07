Sparatoria a Terni, ferito un carabiniere

Un carabiniere è rimasto ferito a una gamba durante una sparatoria. Quattro in totale gli spari a Terni. Il militare è stato raggiunto da un colpo di pistola durante un controllo in strada. Ma è giallo su chi abbia sparato.

I carabinieri erano giunti sul luogo della sparatoria, tra via Chiesa e via della Bardesca, nel pieno centro della cittadina umbra, per dare supporto alla polizia. Gli agenti hanno fermato un uomo che aveva cominciato a dare in escandescenze. In particolare, l’uomo ha tentato di colpire i poliziotti con calci e pugni.

Quando sono arrivati i carabinieri la situazione era confusa. Sono stati esplosi in tutto quattro colpi di pistola, ma non è ancora stato chiarito chi abbia sparato. E da dove sia partito il colpo che ha ferito il carabiniere alla gamba.

Sparatoria a Terni, carabiniere ferito: i testimoni

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo fermato sarebbe riuscito a tirare fuori la pistola di uno dei militari, facendo fuoco poi contro il carabiniere e colpendolo alla gamba.

Per delle persone che hanno assistito invece alla colluttazione, l’uomo fermato sarebbe riuscito ad afferrare una pistola che, nella confusione, è caduta per terra.

La ferita che il carabiniere si è procurato durante la sparatoria a Terni non è grave e il militare è stato soccorso dagli uomini del 118 che lo hanno portato in ospedale.

Anche l’uomo che aveva dato in escandescenze, visto lo stato di alterazione, è stato bloccato e portato via dal 118.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

