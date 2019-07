Senegal Algeria streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la finale della Coppa d’Africa 2019

Senegal e Algeria scendono in campo per la finale della Coppa d’Africa 2019, sfida che verrà trasmessa in tv e live streaming anche in Italia. Alle ore 21 le due nazionali si sfidano allo Stadio Internazionale del Cairo (in Egitto) per la finalissima del torneo, giunto alla 32esima edizione, inizialemente previsto in Camerun. Prima finale della storia della competizione che verrà disputata d’estate.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA COPPA D’AFRICA 2019

Dove vedere la finale della Coppa d’Africa 2019 tra Senegal e Algeria in tv? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Senegal Algeria in tv e live streaming

La finale della Coppa d’Africa 2019 verrà trasmessa oggi alle ore 21 in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

La piattaforma, specializzata in eventi sportivi live, ha infatti acquistato i diritti per l’Italia dell’intera Coppa d’Africa 2019.

Come sempre Dazn offrirà una copertura capillare dei suoi eventi.

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Tutte le risposte.

IL CALENDARIO DELLA COPPA D’AFRICA 2019

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la finale della Coppa d’Africa 2019 tra Senegal e Algeria in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Sempre su Dazn, grazie alla funzione on demand, potrete vedere le partite della Coppa d’Africa 2019 in replica quando volete e da dove volete.

I GIRONI DELLA COPPA D’AFRICA 2019

Senegal Algeria streaming: le probabili formazioni

Ma quali sono le probabili formazioni di Senegal e Algeria per la sfida di questa sera?

Il Senegal arriva alla finale di oggi con un’assenza importante: out Kalidou Koulibaly per squalifica. Cissé, il commissario tecnico del Senegal, nel 4-2-3-1 sostituirà il centrale del Napoli con Kouyaté al fianco di Sané mentre sulle corsie esterne spazio per Gassama e Sabaly. In mezzo al campo Ndiaye con l’ex Bordeaux Saivet. Idrissa Gueye occuperà il ruolo di trequartista. Sulla destra Sarr; sulla fascia opposta la stella Sadio Mané. Mbaye Niang, il centravanti.

Il commissario tecnico dell’Algeria, Belmadi, scenderà in campo con dieci undicesimi della formazione schierata dal primo minuto contro la Costa d’Avorio. L’unica defezione è Atal, più gravi del previsto i problemi fisici per il terzino del Nizza che sarà sostituito da Zaffane.

Ecco le possibili scelte dei due ct:

SENEGAL (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Sané, Kouyatè, Sané, Sabaly; Saivet, Ndiaye; Sarr, Gueye, Mané; Niang.

Commissario tecnico: Cissé.

ALGERIA (4-1-4-1): M’Bolhi; Zaffane, Mandi, Belamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili; Bounedjah.

Commissario tecnico: Belmadi.

IL SITO DI DAZN

Senegal Algeria streaming: scommesse. Le quote

Secondo i bookmaker la favorita per la vittoria della Coppa d’Africa 2019 è il Senegal. Il segno 1 nella finale di oggi è quotato da 2,62 a 2,85. Il segno X è offerto tra 2,88 e 2,95 mentre il segno 2 è dato da 2,75 a 2,95.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,43 a 1,44, l’X/2 da 1,43 a 1,44 mentre l’1/2 + offerto mediamente a 1,40

I bookmakers sono convinti che i gol non saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,40 a 1,42, l’Over 2,5 da 2,65 a 2,75. E credono che non andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,60 a 1,62, il goal da 2,10 a 2,15.