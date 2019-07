Roma, si ribalta con la Porsche e scappa lasciando la ragazza agonizzante in auto

A Roma a Primavalle l’incidente stradale: una Porsche si ribalta e il conducente scappa

A Roma un grave incidente stradale. Un uomo si è ribaltato con la sua macchina, una Porsche Boxster, in via Monti di Primavalle, nell’omonimo quartiere della Capitale. È scappato e ha lasciato nell’abitacolo della vettura la donna che stava viaggiando con lui, priva di coscienza e gravemente ferita. Ora il conducente, un uomo di quarantuno anni, rischia un’accusa per omissione di soccorso.

L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 19 luglio, poco prima delle 4:30 di mattina quando la vettura è rimasta coinvolta in un sinistro stradale per cause che devono ancora essere accertate.

Il conducente, dopo l’impatto, è scappato e si è rifugiato in casa di un amico, lasciando sola la ragazza ferita senza chiamare i soccorsi. È stato rintracciato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale a casa del conoscente dove aveva cercato di fare perdere le sue tracce. Aveva ancora gli abiti sporchi di sangue perché era rimasto ferito in seguito all’incidente stradale. Portato al Policlinico Gemelli per le cure, è ora piantonato costantemente dagli agenti.

La donna quarantenne, portata anche lei al nosocomio di via Pineta Sacchetti, in gravi condizioni, è ricoverata in prognosi riservata.

Sul caso indagano gli agenti del Gruppo Nomentano della Polizia Locale. Sono ancora da accertare le dinamiche del sinistro e le cause che hanno portato l’uomo a scappare, lasciando la ragazza da sola, priva di sensi e ferita all’interno dell’auto sportiva ribaltata.

Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.