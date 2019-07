Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi 19 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news sul Reddito di cittadinanza di oggi, venerdì 19 luglio 2019. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio targato Movimento 5 stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Al via la “fase due” del reddito di cittadinanza: da oggi inizia il lavoro dei navigator

La fase due del reddito di cittadinanza va “online”. Tra oggi venerdì 19 luglio e mercoledì 24 luglio, i navigator vincitori del concorso che si è svolto a Roma a giugno firmeranno il proprio contratto – a tempo determinato della durata di 2 anni – e prenderanno servizio all’interno dei Centri per l’impiego delle varie regioni italiane che hanno firmato la convenzione con Anpal. Proprio questa rappresenta, secondo quanto spiegato dal ministero del Lavoro, “un passaggio indispensabile e fondamentale per entrare nel vivo della fase operativa del Reddito di cittadinanza”.

Non tutte le regioni, tuttavia, sono pronte a rendere operative le nuove figure che forniranno assistenza alla platea di beneficiari del sussidio nella loro ricerca di un impiego: solo 16 su 20, infatti, hanno sottoscritto l’accordo con l’Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro. Quali? Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

In quanto a Basilicata e Lombardia, la prima sta per finalizzare la convenzione mentre dalla seconda è ancora attesa una parte di documentazione. Tempi più lunghi, invece, si prevedono per quanto riguarda la Campania, regione che non ha ancora firmato la convenzione. Si tratta, peraltro, di quella con il maggior fabbisogno di navigator; questi, infatti, vengono assegnati ai Cpi territoriali in proporzione al numero di beneficiari del sussidio economico che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro. I 471 vincitori del concorso per la Campania, quindi, non sanno ancora se e quanto firmeranno questo contratto con scadenza il 30 aprile 2020.

Le notizie sul reddito di cittadinanza di ieri, giovedì 18 luglio

I requisiti necessari

Il reddito di cittadinanza è un sussidio economico di contrasto alla povertà che può essere richiesto in presenza di determinati requisiti di residenza, economici e patrimoniali. Per ottenerlo è necessario:

essere cittadino italiano, dell’Unione europea, di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno o familiare di cittadini italiani o comunitari (sempre in possesso del permesso di soggiorno) o titolare di protezione internazionale

essere residente in Italia da almeno 10 anni , di cui gli ultimi due in modo continuativo

, di cui gli ultimi due in modo continuativo essere in possesso di un Isee aggiornato il cui valore non superi i 9.360 euro

essere in possesso di un patrimonio immobiliare il cui valore non superi i 30mila euro (prima casa esclusa)

(prima casa esclusa) essere in possesso di un patrimonio mobiliare il cui valore non superi i 6mila euro (per i single, mentre il valore aumenta in base a composizione e tipologia del nucleo familiare)

(per i single, mentre il valore aumenta in base a composizione e tipologia del nucleo familiare) essere in possesso di un reddito familiare il cui valore non superi i 6mila euro annui (un valore da moltiplicare per la scala di equivalenza e la cui soglia è aumentata fino a 9.360 euro nel caso il nucleo risieda in affitto)

(un valore da moltiplicare per la scala di equivalenza e la cui soglia è aumentata fino a 9.360 euro nel caso il nucleo risieda in affitto) non essere in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti

non essere in possesso di navi e imbarcazioni da diporto

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI