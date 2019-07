Rassegna stampa oggi | 19 luglio 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 17 luglio 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

La crisi c’è, ma non si dice

Von der Leyen: “Mosca viola le leggi e vuole un’altra Europa”

La presidente Ue: “Risposte umane all’immigrazione”

Mario Monti: “Siamo i nemici di Bruxelles”

Più dramma che commedia (di Stefano Folli)

Quello che Foa sa su Putin (di Gad Lerner)

Meteotragedia familiare con rinoceronti (di Stefano Benni)

Dai greci alla tv. Così parlò De Crescenzo

Duello Salvini-Di Maio, 24 ore di stoccate sull’orlo della crisi

Il pressing renziano sulla sfiducia fa infuriare Zingaretti

[Retroscena] La dottrina Mattarella, il Quirinale vuole restare neutrale

[Retroscena] Commissione, Di Maio accusa la Lega: “Hanno ammesso le bugie sul voto”

“I negoziati in Russia di Savoini proseguiti per mesi”

“Meranda trattava per la banca. Da gennaio ha fatto di testa sua”

E il porno tweet diventa un caso, ecco il codice etico per i giornalisti

Non solo missili, ma soldati politici. L’estrema destra sceglie la guerra

Il militante filorusso: “Io e quella cena con Dugin e Savoini”

Ebola. In Congo torna l’epidemia e ora minaccia il Ruanda. Oms: emergenza mondiale

In 23 suicidi dopo l’esame fallito, ma le correzioni erano sbagliate

“Dovete morire” e appicca il fuoco, strage nel tempio dei fumetti manga

Il telescopio “blasfemo” fa infuriare gli indigeni

“Governatore omofobo”. Porto Rico s’infiamma, Ricky Martin in piazza

E Carola rivela “Minacciata per strada”

Al via il fondo per liberare le donne prigioniere degli uomini violenti

Lella Palladino: “Un testo scritto senza mai consultarci. Questo governo non sa ascoltare”

Borsellino, il giudice che era già morto prima di essere ucciso

“Buon viaggio maestro”. A migliaia in coda per l’addio a Camilleri

Il 13enne che timbra per la mamma, l’ultima dell’assenteismo all’italiana

L’invasione delle ultra alghe

Dagli Usa allarme FaceApp: “I russi ci spiano, indaghi l’Fbi”

Trezeguet ubriaco, ritirata la patente. Insulti agli agenti: “Siete poveracci”

Delitto Macchi, spunta un altro uomo: “Ho scritto io la lettera”

Toninelli blocca la Gronda. Protestano sindacati e imprese

Angela: “In viaggio con papà fin sulla Luna”

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Governo, tensioni e minacce di crisi

Il paese viene prima (di Massimo Franco)

Il vicepremier con Savoini. La cena prima del Metropol (di Fiorenza Sarzanini)

L’avviso sul debito Von der Leyen: sarete monitorati

“Lacrime e musica allo stadio per i 4 amici morti assieme

Larry Fink: “Soldi dormienti, così non si cresce”

“Serve il reddito di contadinanza” (di Susanna Tamaro e Andrea Segrè)

Renzo Arbore: “De Crescenzo, l’amico di tutta la vita”

L’eredità #metoo oltre Hollywood

“È finita la fiducia, anche personale”. Poi Salvini si corregge

Di Maio furioso con l’alleato: ora mi deve chiedere scusa

La preoccupazione del Quirinale: la manovra va messa in sicurezza

La strategia d’attesa di Conte. Sente il Colle e vede l’opposizione

Luca Zaia: “Il D-Day è arrivato, decida Matteo. Dai 5 Stelle solo sospetti e odio sociale”

Meranda sceglie il silenzio davanti ai pm. Anche il consulente Vannucci è indagato

Europa divisa sui migranti. L’Italia sfida Berlino e Parigi

Il ritorno di Carola, davanti ai pm: “L’Ue accolga i migranti salvati”

Trump risponde all’Iran: giù un drone

La Stampa

Salvini prepara la crisi di governo

Cronaca di una morte annunciata

Ursula von der Leyen: “Dialogo con la Russia da posizioni di forza In Europa serve unità”

Due donne sul cammino dell’Italia (di Alan Friedman)

L’Iran sequestra una petroliera degli Emirati

Violenze e populismi, le vene aperte dell’America Latina

La cognizione del dolore (Il buongiorno di Mattia Feltri)

In 48 ore la decisione. Il leghista non esclude le urne in autunno

“Persa la fiducia in Di Maio”. Ma i 5S: copre il caso Savoini

Nessun effetto Metropol: Carroccio al 37% “Il consenso sale anche per il caso Sea Watch”

Boschi: “Se i 5S sono coerenti voteranno la sfiducia a Matteo”

Armi spuntate per Conte in Europa

Ma l’Ue per ora grazia l’Italia sull’applicazione della direttiva

Il manager dell’Eni e gli amici leghisti La cena di Salvini prima del Metropol

Lettera di protesta dell’ambasciatore ucraino al vicepremier

Carola Rackete dai magistrati “Agivo in stato di necessità”

Caso Regeni la famiglia chiede il ritiro dal Cairo dell’ambasciatore

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Matteo il russo sfascia tutto

La crisi del rublo (di Marco Travaglio)

Palermo come Napoli e Cagliari l’estate delle città travolte dai rifiuti

Tav, Toninelli in missione per trattare con i francesi

“Troppe canne”. La destra contro Schiavone su Rai1

Il Sole 24 Ore

Scontro Lega-M5S, governo in bilico

Una maionese impazzita

Le mani della mafia su 30 settori

Carige, il bond verso conversione “condizionata”

Flat Tax, Regioni salario minimo: contratto ridotto a scatola vuota

La linea di Mattarella: tutelare il bilancio

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Il piano di Salvini per andare a votare

Ue, 99 vertici per fregarci sui migranti

Meranda tace in procura. Le carte della trattativa

De Crescenzo, il filosofo pop: raccontò Napoli con Nietzsche

Carola superstar in Procura snobba Salvini. E i giudici: «Open Arms va processata»

Messaggero

Strappo di Salvini, venti di crisi

Dalle tasse alle multe flop della riscossione. I maxi tagli di Roma

L’audio di Mosca: matrice italiana Vannucci indagato

L’ultima finestra del voto d’autunno

I dubbi di Matteo, i timori di Di Maio

Migranti, stop all’Italia. Ma è stretta sulle Ong

“Carola non è più la capitana”. Nuovo interrogatorio con i pm

Libero

Parola d’ordine: sfiduciare Salvini

Carola viene portata in trionfo

Andrea Camilleri, un comunista a scoppio ritardato (di Vittorio Feltri)

Avvenire

Gelo siberiano

“Ricostruire, basta precarietà”

È Bruni il direttore della Sala stampa

Duello in Europa su sbarchi e porti

Intesa a tre per il controllo della rotta balcanica

Tra i rom con l’incubo dello sgombero

Il Foglio

Una crisi seria di persone non serie

Eutanasia umanitaria

In morte di Luciano De Crescenzo, che fu l’idea di se stesso

Il Manifesto

Libia, tra i migranti in fuga dalla guerra

La Mosca al naso

Camilleri riposa tra Gramsci e Gadda

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

The New York Times

Trump Disavows ‘Send Her Back’ Chant as G.O.P. Frets Over Ugly Phrase

Bbc News

Srebrenica massacre: Dutch supreme court set to rule on liability

The Guardian

Iran denies Donald Trump claim that US destroyed drone in Strait of Hormuz