Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 21 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, domenica 21 luglio 2019:

Dopo l’allarme lanciato dalla Cgil sabato 20 luglio nell’ambito di una manifestazione a Roma, la proposta del sindacato sulle pensioni dovrebbe essere quella di poterci andare a 66 anni, con 42 di contributi e un assegno mensile di 1000 euro. Il sindacato per la riforma delle pensioni ha intenzione di battersi per questa proposta, preoccupato non solo per coloro che sono sulla soglia della pensione, e non riescono ad andarci, ma anche per i giovani 40 enni, per cui la soglia di età per andare in pensione si sposterà sempre di più in avanti, raggiungendo i 74 anni. I dati emergono da uno studio sulle pensioni condotto dal sindacato.