Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 19 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, venerdì 19 luglio 2019:

Pensioni Quota 100, nuovo affondo di Elsa Fornero: “Quota 100 non era una priorità e i dati lo dimostrano”

“La riforma delle pensioni Quota 100 non era una priorità, i dati lo dimostrano, le domande sono molto molto inferiori rispetto a quello che il Ministro aveva propagandato, ossia una vera liberazione dalle catene di Elsa Fornero, in realtà ciò non è avvenuto per la scelta degli italiani, ecco perché si poteva procedere dando alle persone in difficoltà un pensionamento con quota 100, ma non a tutti”. Queste le parole di Elsa Fornero, ex ministro del governo Monti, utilizzate per criticare ancora una volta la riforma delle pensioni introdotta dal governo Lega-M5s con il decretone insieme al reddito di cittadinanza, Quota 100.

La Fornero è intervenuta nel corso dell’ultima puntata di Scarabeo, che va in onda su Finanza Online. Secondo l’idea dell’ex ministro che ha dato il nome alla contestata riforma previdenziale, infatti, l’esecutivo dovrebbe avere altre priorità come incentivare le assunzioni per i giovani, perché l’idea di incentivare l’occupazione proprio attraverso Quota 100 è, secondo la sua idea, “perdente per definizione”.

“Compito di un Governo – ha aggiunto la Fornero – creare lavoro per tutti, creare le condizioni perché ci sia il lavoro per giovani, anziani e donne, che sono sempre considerate un reddito complementare nella famiglia, ma mai in modo paritetico rispetto agli uomini , specie da questo Governo”.

Le notizie sulle pensioni di ieri, 18 luglio 2019: Quota 100 svuota la scuola

