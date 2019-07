Paolo Borsellino – I 57 giorni, il cast del film di Rai 1: l’elenco degli attori

Sono passati 27 anni dalla strage di via D’Amelio, che ci portava via per sempre il giudice Paolo Borsellino, ucciso in un attentato dinamitardo davanti alla casa della madre insieme ai poliziotti della sua scorta.

Nell’anniversario della scomparsa del magistrato, grande protagonista insieme a Giovanni Falcone del maxi processo alla mafia nella seconda metà degli anni Ottanta, Rai 1 ha deciso di onorare la memoria di Borsellino mandando in onda il film I 57 giorni.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Paolo Borsellino – I 57 giorni

La pellicola, uscita nel 2012 e diretta da Alberto Negrin, racconta la storia dei 57 giorni che separarono la strage di Capaci (morte di Falcone) da quella di via D’Amelio (morte di Borsellino). Due mesi pieni di paura per un destino che appariva ormai segnato, ma allo stesso tempo pieni di voglia di fare e di indagare per trovare i colpevoli dell’attentato.

La trama completa del film I 57 giorni

Paolo Borsellino – I 57 giorni vanta un cast molto importante, impegnato nelle riprese di un film che racconta una storia delicata e che ancora oggi provoca rabbia e dolore. Vediamo insieme gli attori che hanno preso parte al progetto.

Paolo Borsellino I 57 giorni, il cast completo del film

Il cast del film è guidato da un magistrale Luca Zingaretti, nel ruolo del giudice Borsellino. Lorenza Indovina invece interpreta Agnese Piraino Leto, la moglie del giudice Borsellino, mentre Davide Giordano, Claudia Gaffuri e Marilù Pipitone sono Manfredi, Fiammetta e Lucia, i tre figli della coppia.

Di seguito, l’elenco completo degli attori di Paolo Borsellino – I 57 giorni, con accanto il personaggio interpretato nel film in onda stasera su Rai 1:

Luca Zingaretti – Paolo Borsellino

Lorenza Indovina – Agense Piraino Leto

Davide Giordano – Manfredi Borsellino

Claudia Gaffuri – Fiammetta Borsellino

Marilù Pipitone – Lucia Borsellino

Enrico Ianniello – Antonio Ingroia

Aurora Quattrocchi – Madre del giudice Borsellino

Andrea Tidona – Pietro Giammanco

Bruno Torrisi – Vittorio Aliquò

Giuseppe De Rosa – Gianni De Gennaro

Peppe Pellegrino – Agostino Catalano

Giovanni Calcagno – Leonardo Messina

Manuela Mandracchia – Liliana Ferraro

Strage di via d’Amelio, le 13 domande senza risposta di Fiammetta Borsellino sul depistaggio dopo l’omicidio del padre

La verità, vi prego, su Paolo Borsellino: i depistaggi dello stato infangano la sua memoria (di G. Cavalli)

“L’auto di Falcone esplose davanti a noi, saltammo in aria”: l’agente della scorta sopravvissuto racconta a TPI la strage di Capaci

Ricordando le vittime di mafia, faccia a faccia con Salvatore Borsellino (di G. Gambino)