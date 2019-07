Verbania, padre e figlia morti a poche ore di distanza

Padre e figlia sono morti a poche ore di distanza in provincia di Verbania. Una tragedia si è abbattuta domenica scorsa, 14 luglio, sulla famiglia Bonzanini, residente nella provincia del Verbano.

Una donna di 53 anni, Barbara Bonzanini, ha avuto un malore poco dopo la telefonata con cui, nelle prime ore della mattina, le comunicavano che il padre Mario era morto.

Trasportata in ospedale a Novara, quando è arrivata era già in condizioni gravissime. I medici le hanno diagnosticato un aneurisma cerebrale. Ha lottato tra la vita e la morte per tutti il giorno, ma in serata ha smesso di respirare. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Padre e figlia, racconta chi li conosceva bene, erano molto legati e il dolore per la morte del genitore è stato insopportabile per Barbara.

Mario Bonzanini, 86 anni, era malato da tempo e la famiglia era stata costretta a ricoverarlo in una casa di riposo a Omegna. Una decisione che era stata presa a malincuore dalla famiglia, ma a cui si erano dovuti rassegnare per permettere all’uomo di avere le cure necessarie.

A casa, ad attendere l’uomo che non tornerà più, era rimasta la moglie Margherita.

La figlia Barbara, sposata e con due figli, lavorava con il marito in una ditta di autotrasporti.

Padre e figlia sepolti insieme

Per volere della famiglia, padre e figlia sono stati sepolti insieme, mercoledì mattina, 17 luglio, dopo i funerali comuni che si sono svolti ad Arizzano, nella chiesa del paese.