Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 19 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 19 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2019 | Previsioni

Cari amici dell’Ariete, la Luna vi aiuterà nella prossima settimana; fino ad allora, potrete programmare tutto quello che vorreste attuare nel vostro futuro prossimo. Approfittate della generosità delle stelle per mettere in pratica alcuni consigli passati, in modo da recuperare un po’ di buonumore. Le incomprensioni in amore si fanno sentire, forse a causa di una mancata comunicazione tra voi e il vostro partner.

Cari Toro, la giornata di oggi sarà ricca di possibili conflitti, la bravura sta nell’evitarli, almeno nella maggioranza. L’instabilità è soprattutto sentimentale, dove a far danno non sono soltanto le parole dette ma soprattutto quelle trattenute. In una coppia è importante il confronto ed evitare di tenere le cose per sé. Chiaritevi il prima possibile.

Cari Gemelli, approfittate della simpatia delle stelle per chiarire eventuali dissapori in campo sentimentale, non aspettate domani quando potreste trovare la soluzione ai vostri problemi proprio oggi, anche perché è proprio quest’atteggiamento superficiale ad avervi messo in questo guaio.

Cari Cancro, avvertite qualche tensione in campo professionale, ma dovete tenere duro perché la situazione migliorerà nei prossimi mesi. L’unico sforzo è evitare di portare a casa lo stress del lavoro, cosa non facile perché la carriera occupa gran parte della vostra giornata, ma il vostro partner ha bisogno di tranquillità e sicurezza, due elementi che a causa del vostro malumore sono venuti a mancare.

Cari amici del Leone, quest’oggi al bar vi serviranno un cocktail di stress e frustrazione. I problemi proprio non vogliono sapere di andar via e per voi è difficile mantenere la calma. Per fortuna il fine settimana porterà un po’ di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, le stelle vi consigliano di mettere i puntini sulle i in questa giornata di luglio, se avete dubbi portateli immediatamente a galla ed evitate di temporeggiare. Non potrà farvi che bene. Nel frattempo cercate di ritagliarvi un po’ di spazio per rilassarvi.

Cari amici della Bilancia, questa sarà una giornata difficile per voi perché non riuscirete a tenere la bocca chiusa. Avete il litigio facile e i battibecchi sono dietro l’angolo per voi. Evitate di accanirvi troppo, non fa bene al vostro mal di testa.

Cari Scorpione, giornata sottotono per voi sia in campo sentimentale che in ambito lavorativo. State attraversando un periodo delicato, d’indecisione, non sapete cosa volete e questo costante dubbio è diventato il vostro tormento. Occhio alle finanze in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, questa sarà una giornata piacevole per voi che sprizzerete gioia da tutti i pori. Approfittate di questo piacevole stato d’animo per concedervi qualche gesto folle, perché il fine settimana ha tutt’altra storia in mente per voi.

Cari Capricorno, le stelle sono dalla vostra parte e vi spingono a una maggiore vita mondana da qui fino a domenica. Siete ben predisposti sentimentalmente, la caccia all’amore ha avuto inizio. Non dimenticate di sorridere se volete conquistare qualcuno, perché con il broncio è battaglia persa in partenza.

Cari Acquario, avvertite un cambiamento interiore al quale non siete del tutto preparati, ma non andate in panico. Nella vita ci si evolve in continuazione, ma questo vostro cambiamento repentino potrebbe destabilizzare chi vi sta attorno. Avvertite una forte stanchezza e non siete in grado di contrastarla.

Cari Pesci, questa sarà una giornata positiva per voi, il weekend è ormai arrivato e potreste recuperare una crisi d’amore. Approfittate del fine settimana per chiarire ogni dubbio, dopodiché basta voltarsi indietro, andate avanti.

