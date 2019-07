Oroscopo di oggi 19 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

OROSCOPO DI OGGI 19 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’Oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 19 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI

Oroscopo di oggi venerdì 19 luglio 2019

Amici dell’Ariete, quella di oggi sarà una giornata interessante per voi, le stelle sono a vostro favore anche grazie all’influenza di Giove in Sagittario che vi aiuta a essere un po’ più sfacciati.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari amici del Toro, quest’oggi avrete un umore altalenante anche se non ne conoscete la causa. La Luna in Acquario vi rema contro e questa dissonanza non vi rende sereni, in famiglia potrebbero esserci più attriti del solito quindi occhio a quello che vi esce dalla bocca.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DEL 2019

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 19 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, le prospettive per il vostro futuro sono rosee con non mai, Marte vi aiuta ad alleggerirvi da alcune responsabilità che in passato hanno provocato diversi danni, soprattutto in famiglia.

Cari amici del Cancro, quest’oggi dovreste dedicare molta attenzione alle amicizie, avvertite il desiderio di riconnettervi con quelle figure che un tempo erano preziose per voi e che poi avete perso di vista. Anche il rapporto con i familiari è andato incontro a qualche malumore.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Leone, la giornata di oggi prevede un po’ d’agitazione, niente di grave perché tutto passerà velocemente, ma nel mentre non ve la vivrete in modo spensierato.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 19 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, giornata interessante per gli incontri sentimentali, vivete in un’atmosfera da fiaba che aiuta il vostro stato d’animo. Avvertite una forte vena romantica, anche grazie all’influenza di Plutone, approfittate di queste vibrazioni.

Cari Bilancia, siete consapevoli del fascino che esercitate e ne andate molto fieri, collezionate un successo dopo l’altro e siete così contenti di come prosegue la vostra vita da non voler rinunciare a niente. Qualche coccola sportiva è quel che fa al caso vostro.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Cari Scorpione, avvertite una nuova ondata d’energia che vi spinge a voler primeggiare in ogni campo, poco importa che a lavoro ci sia qualche pavone di troppo o che in casa si respiri un’aria un po’ tesa: niente sembra potervi fermare.

Oroscopo di oggi 19 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la Luna è dalla vostra parte e influenza tono e umore. Niente di cui preoccuparsi perché quest’oggi sarete in grande forma. In famiglia respirare un’aria serena, grande affiatamento con la mamma.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari Capricorno, quest’oggi siete in grande fase di recupero. Non volete più saperne dei problemi e preferite rintanarvi in una bolla di sicurezza, data anche dai vostri cari che vogliono vedervi felici e quindi vi alleggeriscono dai problemi del quotidiano.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Acquario, siete uno dei segni più fortunati dello zodiaco per quest’estate. Approfittate del periodo favorevole per andare all’attacco, conquistare quello che credete sia vostro e non rinunciare soltanto perché qualcuno vi dice che non potete farcela.

Cari amici dei Pesci, non sarà una giornata molto positiva per quelli di voi che hanno grandi ambizioni. Le stelle non sono dalla vostra parte e non vi aiuteranno a raggiungere determinati risultati, soprattutto nella carriera.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.