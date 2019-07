Oroscopo di domani 20 luglio 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, sabato 20 luglio 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 20 luglio 2019:

Ariete

Cari Ariete, ultimamente siete sempre pronti a puntare il dito verso tutti quelli che, a vostro vedere, non vi rendono abbastanza felici. Che sia il partner, un amico o un familiare, siete sempre pronti a riversare sugli altri il vostro malcontento. Forse sarebbe il caso di guardarsi un po’ dentro e, soprattutto, guardare a quello che voi siete capaci di dare agli altri.

Toro

Venere congiunta al Sole in Cancro vi renderà nostalgici, cari amici del Toro. Una persona che ha lasciato un grande vuoto nel vostro cuore in passato è tornata a farsi spazio prepotentemente nei vostri pensieri. Che sia il segno di un suo ritorno?

Oroscopo di domani 20 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, le stelle consigliano di dedicarsi alla cultura in questo fine settimana. Che non vuol dire andare a spasso per chiese e musei, ma più prendere qualche libro in mano per immergersi in un mondo diverso, estraneo, tutto da scoprire. Chissà che non vi troviate qualche spunto di riflessione utile a sbloccare qualche situazione della vostra vita.

Cancro

Cari Cancro, è necessario che crediate un po’ più in voi stessi se volete fare un salto di qualità professionale. Tutti i vostri obiettivi sono raggiungibili, ma se non ci credete abbastanza non riuscirete a superare fatica, tensione e, soprattutto, i vostri avversari.

Leone

Cari Leone, in questo fine settimana Marte nel vostro segno in trigono a Giove in Sagittario porterà un’allegra aria di festa. L’invito degli astri, infatti, per questo sabato e domenica è quello di dedicarvi completamente a voi stessi e allo svago.

Oroscopo di domani 20 luglio 2019 | Vergine

Non siate così reticenti, amici della Vergine. Le stelle vi stanno invitando ad approfittare della buona fortuna per i nuovi incontri sentimentali e voi, invece, non fate che nascondervi e scappare via a gambe levate quando vedete una personalità diversa dal solito. Apritevi al diverso e apprezzate i nuovi sapori che il destino vi sta chiedendo di assaporare.

Bilancia

Cari Bilancia, in amore non potrete far finta di nulla quando il vostro partner vi domanderà di essere più presenti ed affidabili. A voi piace molto giocare col mistero, con il non detto, con il vedo non vedo…ma non tirate troppo la corda, perché ci sono momenti in cui la persona che vi sta accanto ha bisogno solo di sentirvi più vicini.

Scorpione

Cari Scorpione, il vostro animo romantico in questo fine settimana avrà uno slancio in più. Nel senso che avrete voglia di dedicarvi alla persona amata, in tutto e per tutto. Riempire di attenzioni il prossimo vi ha sempre fatto sentire bene e anche stavolta otterrete dei grandi benefici.

Oroscopo di domani 20 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, solo ieri vi sentivate così pieni di energia e invece la giornata di domani si prospetta come particolarmente affaticata per il vostro fisico. Forse avete sopravvalutato la vostra resistenza fisica, esagerando con tanto cibo e poco sonno. Recuperate benessere.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, non riuscite a venire a capo di una discussione che si protrae ormai da più di qualche giorno. Probabilmente dovete cambiare approccio, oppure accettare una volta per tutte il punto di vista dell’altra persona. Chissà che non siate voi quelli in errore…

Acquario

Cari Acquario, cercate di non compiere qualche gesto inconsulto che potrebbe rovinarvi le prossime settimane se non tutta l’estate. Quando sottostimate i rischi di un’impresa c’è da avere paura di voi. Prudenza, prudenza, prudenza!

Pesci

Cari Pesci, con la Luna nel segno sarete più intuitivi che mai. Non c’è cosa che possa sfuggirvi e anche gli altri se ne stanno pian piano rendendo conto. È forse giunto il momento di concedere una possibilità a quella persona che, da qualche tempo, sta bussando alla vostra porta: sarà proprio l’istinto a suggerirvelo.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 20 luglio: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

