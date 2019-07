Oroscopo Branko 19 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 19 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi ogni giorno, estate e inverno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 luglio 2019.

Cari Ariete, sono giorni in cui chi vi sta vicino fa fatica a comprendere i vostri sbalzi di umore e contrasti continui. Se un attimo siete dolci e premurosi, l’attimo successivo diventati più aggressivi. Ad ogni modo è una buona fase per i sentimenti, quindi non rovinate tutto con qualche improvviso colpo di testa. Acque agitate, invece, sul lavoro.

Abbiate pazienza cari amici del Toro, perché Venere vi farà finire questo mese di luglio in bellezza. I vostri problemi finanziari, soprattutto, smetteranno di darvi tante preoccupazioni e vi manderanno in ferie felici e contenti. Anche il partner, che ultimamente ha fatto da paracolpi del vostro malumore, riuscirà a perdonarvi tutto.

Oroscopo Branko 19 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, avete di fronte a voi delle giornate davvero strepitose. Venere nel vostro segno vi spianerà la strada delle conquiste perché, sappiatelo, è di amore e sentimenti che avete bisogno. Dovete creare una base per affrontare le prossime tappe di un percorso che terminerà con dei traguardi professionali. Ma ora non è il momento di pensare a soldi e lavoro.

Cari amici del Cancro, qualche imprevisto farà saltare i vostri piani dei prossimi giorni. Come conseguenza, salteranno anche i vostri nervi, visto che avevate la valigia già pronta e avevate già impostato il telefono i modalità “aereo”. Non perdete la pazienza, con la giusta calma riuscirete a risolvere tutto in men che non si dica.

Cari amici del Leone, anche se a lavoro tutti vi sembrano essere impazziti voi non perdete la vostra bussola e continuate a puntare l’obiettivo. Fuori dalla sfera professionale, le stelle prevedono una splendida forma fisica: soprattutto gli uomini avranno voglia di dedicarsi un po’ a loro stessi e di aumentare il proprio fascino.

Oroscopo Branko 19 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, il vostro oroscopo di oggi, 19 luglio 2019, vi invita a superare dei limiti, sia mentali che geografici, per andare alla scoperta di nuovi orizzonti. Non è proprio una vostra caratteristica l’intraprendenza: siete felici a casa, con i vostri affetti e punti fermi, ma questa volta le stelle vi chiedono di sfidare voi stessi.

Cari Bilancia, in questo fine settimana non ponetevi limiti e cercate di dare libero sfogo a tutti i vostri istinti. Siete da troppo imprigionati negli impegni, nelle questioni economiche, familiari e professionali, e una boccata di ossigeno è più un dovere che una necessità.

Cari amici dello Scorpione, Plutone e Marte governano il vostro segno e voi vi lasciate governare, seguendo tutti gli istinti e facendo conquiste a destra e a manca grazie al vostro grande potere seduttivo. Non potete farci niente, è la vostra natura. Bene anche le coppie, che questo fine settimana ritroveranno un po’ di intimità.

Oroscopo Branko 19 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, dovete liberarvi di tutto quello che vi va un po’ stretto e dovete farlo al più presto, perché è l’inizio di un periodo in cui le stelle vi spalleggeranno. Che voi andiate a fare qualche viaggio in un posto lontano o che rimaniate nei pressi di casa, Mercurio in particolare sarà con voi ad assicurarvi una buona fortuna.

Capricorno, forse è il caso di rivedere alcune cose che non stanno più funzionando sul lavoro. Il clima, tra l’altro, non è dei migliori: ognuno vuole dire la sua, quindi lasciateglielo fare senza entrare in contrasto con qualche collega che vi farebbe solo perdere tempo, energia e pazienza. Pensate con la vostra testa e andate dritti all’obiettivo.

Amici dell’Acquario, Marte in Leone agita le vostre acque soprattutto in campo professionale. Una pioggia battente sta per scendere corposa sulla vostra vita, ma voi avete tutto il tempo di prendere l’ombrello e correre ai ripari. Fatevi consolare dall’amore, nota decisamente positiva di questi ultimi giorni (e dei prossimi).

Cari Pesci, non siete molto soddisfatti del vostro lavoro e, anzi, sono giorni piuttosto agitati e che vi fanno tornare la sera a casa con un bel carico di tensione e preoccupazione. Come contrappeso, però, c’è una vita sentimentale florida per chi è in coppia e buona fortuna negli incontri per chi è single. Guardate sempre il bicchiere mezzo pieno.

