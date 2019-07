In volo con Luca Parmitano: l’astronauta festeggia con Alitalia lo sbarco sulla Luna | VIDEO

Luca Parmitano insieme ad Alitalia per i 50 anni dello sbarco sulla Luna.

Luca Parmitano è pronto a decollare. Il 20 luglio l’astronauta dell’Agenzia spaziale dell’Aeronautica militare italiana decolla insieme a due colleghi con il razzo russo Soyuz, al comando della missione Beyond.

Nel giorno del decollo si celebrano i cinquant’anni dello sbarco dell’uomo sulla Luna. “È una bellissima coincidenza partire in questa data, non penso ci sia modo migliore per celebrare questo anniversario”, ha detto Parmitano a poche ore dal decollo.

A celebrare il cinquantesimo anniversario dell’uomo sulla Luna è anche Alitalia, che festeggia l’evento storico proprio con Luca Parmitano. Alitalia ha realizzato un viaggio da Fiumicino a Houston proprio con l’astronauta italiano, ai comandi di un simulatore del Boeing 777 al fianco del comandante Andrea Gori, il capo dei piloti.

Luca Parmitano nel video di Alitalia chiacchiera con il suo co-pilota Gori. “Sei il primo italiano comandante di una missione spaziale. Un grande privilegio e una grande responsabilità”, dice Gori. “Hai detto bene, è sia un privilegio sia una responsabilità. È un risultato che va al di là dell’individuo, della persona Luca Parmitano. Per me ha molto più valore come europeo e come italiano inserito in un sistema europeo”, risponde Parmitano.

“È tutta la bandiera che ho sulla spalla destra a volare insieme a me durante questa esperienza di comando. La tua responsabilità consiste non solo nel portare i passeggeri a destinazione, ma condurre tutta la vostra azienda e i vostri equipaggi nel futuro”, continua l’astronauta.

