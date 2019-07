“Ecco quali sono i posti più sicuri in caso di disastro aereo” : il tweet di KLM fa infuriare i social

Klm svela quali sono i posti a sedere più sicuri in caso di disastro aereo e scatena il putiferio sui social.

“Secondo alcune informazioni fornite da Time, la probabilità di morire è estremamente maggiore se ci si siede nei sedili di mezzo. Il tasso di mortalità diminuisce nei sedili anteriori ed è il minore nei sedili del terzo posteriore dell’aereo”, si leggeva sul profilo Klm India.

Il messaggio, pubblicato dal team indiano della compagnia di bandiera olandese, ha provocato reazioni di sdegno da parte degli utenti ed è stato poi rimosso per porre fine alle polemiche.

“Il post del nostro team indiano era basato su informazioni pubbliche e non si tratta di un’opinione di KLM. La compagnia si scusa per qualsiasi tipo di disagio provocato dal tweet. Rinnoveremo i nostri protocolli per l’uso di Twitter e ci assicureremo che i contenuti siano appropriati,” ha fatto sapere Manel Vrijenhoek, portavoce della società olandese al sito americano “Usa Today” che aveva sollevato la questione.