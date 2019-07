“Kate Middleton ha mostrato il sedere nudo alla finestra”: la rivelazione che sconvolge la famiglia reale

Imbarazzo nella Royal Family. Un’ex compagna di università di Kate Middleton ha divulgato un documentario in cui si racconta la vita della Duchessa di Cambridge ai tempi del college, quando ancora non aveva varcato la soglia di Buckingham Palace. Notti brave, divertimento, vestiti scollati e, pare, tanto alcol. Ora, emergono nuovi dettagli su questa versione scapricciata di Kate: pare che la Duchessa avesse un soprannome non proprio ortodosso. C’entra il suo sedere.

Racconti imbarazzanti, dettagli piccanti, foto “compromettenti”… la moglie di William è nel mirino dei media britannici. Pare che il soprannome che aveva quando frequentava l’Università St. Andrews (Scozia) fosse Kate Middlebum, che per i britannici ha un significato ben preciso. “Bum” in inglese significa infatti “lato b”.

Pare che proprio il lato b abbia reso Kate famosa alla St. Andrews. Perché? Presto detto. Secondo alcuni racconti non confermati, pare che Kate Middeleton una volta mostrò il suo sedere senza veli affacciandosi dalla finestra.

Certo, si tratta solo di racconti, voci, dettagli rivelati al pubblico dagli ex amici della Duchessa che probabilmente utilizzano la notorietà di Kate a proprio vantaggio. Kate Middleton non ha, per il momento, commentato il documentario.

