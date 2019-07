Il passato bussa alla porta su Rai 2: la trama, il cast e lo streaming del film

Sarà una serata d’estate ad alta tensione quella di oggi per tutti gli spettatori di Rai 2: la seconda rete nazionale, infatti, trasmette stasera il film Il passato bussa alla porta.

Si tratta di un thriller firmato da John Murlowski, regista e scenografo americano considerato un esperto del genere. Il film è uscito nel 2018 esclusivamente in televisione. Il passato bussa alla porta, dunque, non è stato prodotto per il cinema. Ma non per questo è meno spettacolare, anzi.

Cosa c’è stasera in tv

Vediamo insieme la trama, il cast e le curiosità del film di questa sera su Rai 2.

Il passato bussa alla porta, la trama del film

Iniziamo dalla trama. Di cosa parla Il passato bussa alla porta? Il film racconta la storia di Robyn, una mamma single che ha adottato una bambina, Ava. La donna si trasferisce a vivere in una vecchia villa di montagna, con l’intenzione di restaurarla per trasformarla in un bed and breakfast.

Si fa aiutare da Drew, un imprenditore che dà una mano a Robyn per avviare la nuova attività. In poco tempo, però, il rapporto tra i due diventa molto stretto e Drew diventa un riferimento importante non solo per la protagonista, ma anche per la figlia adottiva.

Una volta presa la nuova abitazione, Robyn viene a conoscenza della storia di quella casa. In passato, infatti, secondo i racconti dei cittadini tra quelle quattro mura è morta una bambina, nel corso di una lite tra i due genitori.

Nel frattempo Beth, la madre della bimba morta in quella casa, viene dimessa dalla clinica per malati mentali nella quale era stata ricoverata dopo la scomparsa della sua bambina. E si presenta – con il nome di Iris – nel nuovo B&B di Robyn come una delle prime clienti. Il passato bussa alla porta, quindi, come recita il titolo del film.

Sarà l’inizio di una serie di sinistri avvenimenti nella vita di Robyn, che capisce che Beth/Iris è stata dimessa senza aver mai superato il trauma della perdita della figlia. E che la sua rabbia potrebbe coinvolgere l’incolumità di Ava e Drew.

Il passato bussa alla porta, il cast del film

Per quanto riguarda il cast del film, gli attori coinvolti nel progetto da John Murlowski sono tutti volti noti della tv americana.

La protagonista, Robyn, è interpretata da Angie Patterson. Il delicato ruolo di Beth/Iris, invece, è stato affidato ad Aria Pullman. Chad Michael Collins, infine, è Drew.

Di seguito trovate il cast completo di Il passato bussa alla porta. Accanto al nome dell’attore c’è anche quello del personaggio interpretato:

Angie Patterson – Robyn Flynn

Aria Pullman – Beth/Iris

Chad Michael Collins – Drew

Kate Mina Lin – Ava

Maurice Hall – Detective Damon Matthews

Randy Crowder – Sceriffo

Kate Mina Lin – Ava

Gildart Jackson – Prof. Marcus

Jacquelin Arroyo – Erica Berman

A.D. Johnson – Clint Lanier

Il passato bussa alla porta, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere quindi il film Il passato bussa alla porta? Come già anticipato, il thriller va in onda questa sera – venerdì 19 luglio 2019 – alle 21.20 su Rai 2.

Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul secondo canale del digitale terrestre (o sul 502, per vederlo in HD). O ancora, potete trovare Rai 2 anche sul canale 102 del decoder di Sky.

Il film è disponibile però anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma streaming di viale Mazzini sulla quale sono presenti le dirette di tutti i canali della tv pubblica.

Per usufruire di RaiPlay è necessario registrarsi con una mail o un account social. La procedura, però, è totalmente gratis.