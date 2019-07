Giffoni Film Festival come partecipare: le indicazioni per prendere parte al festival

Come partecipare al Giffoni Film Festival? La nuova edizione della manifestazione cinematografica prende piede a Giffoni Valle Piana, la cittadina in provincia di Salerno che ogni estate riscopre il suo valore grazie al cinema. Ma come partecipare?

L’evento ha preso vita nel 1971 e ad oggi, nel 2019, la manifestazione non ha fatto altro che ampliarsi facendo spazio a tantissimi artisti italiani e internazionali, del mondo del cinema e della musica.

Il programma del Giffoni Film Festival 2019

Giffoni Film Festival come partecipare | Indicazioni

Chi è interessato a seguire i film in concorso proiettati in anteprima, ad esempio, potrà accedere gratuitamente: l’accesso è gratuito fino a esaurimento posti.

I membri della giuria e la stampa hanno diritto di precedenza per accedere alle proiezioni in anteprima. Le sale dove verranno proiettate le pellicole sono: Sala François Truffaut, Sala Blu, Sala Alberto Sordi, Sala Lumière, Sala Galileo.

Il Giffoni Film Festival fa spazio anche ad eventi speciali: per prendervi parte è necessaria una prenotazione con un determinato periodo d’anticipo (quindi non ridursi al giorno stesso dell’evento) e si può prenotare due posti al massimo.

Tutto quello che c’è da sapere sul Giffoni Film Festival 2019

L’accesso è garantito fino a 10 minuti prima dall’inizio dello spettacolo, dopodiché chi è in fila senza prenotazione potrà usufruire dei posti liberi last minute.

Chi è appassionato di musica potrà godersi gli eventi organizzati nella Piazza Fratelli Lumière con accesso gratuito. Anche le Masterclass sono aperte al pubblico fino a esaurimento posti.

Giffoni Film Festival come partecipare | Prenotazione

Chi vuole incontrare gli ospiti presenti nell’arco delle giornate deve iscriversi gratuitamente. Le modalità d’iscrizione le trovate qui o sul sito web.

Anche per partecipare ai laboratori e workshop l’ingresso è gratuito previa registrazione. Per altre info importanti potete consultare questa sezione del sito.

Il Giffoni Film Festival parte venerdì 19 luglio e termina sabato 27 luglio con la sua 49esima edizione.

